Formula 1 | Red Bull divorzia dalla Renault Dal 2019 avrà motori Honda

Formula 1 - La Red Bull passa alle power unit Honda : Cambio di power unit in casa Red Bull: il team di Milton Keynes ha appena annunciato che per le stagioni 2019 e 2020 di Formula 1 sarà spinta dalle power unit della Honda. Nonostante il nuovo accordo, il team continuerà a utilizzare la denominazione di Aston Martin Red Bull Racing.Accordo biennale. Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha così commentato lannuncio della nuova collaborazione con la Honda: "Questo accordo ...

Max Verstappen/ Al Gp di Canada da solo : l’olandese della Red Bull lontano dal padre corre meglio? (Formula 1) : Formula 1, Max Verstappen: al Gp del Canada l'olandese era senza corte e i risultati di Montreal premiano la mossa Red Bull. Che Max corra meglio senza la sua famiglia?.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:04:00 GMT)

Formula 1 : Red Bull sempre più vicina a Honda per il 2019 : Red Bull pronta a passare ai motori Honda per il 2019: aumentano insistentemente le voci al riguardo. Cosi, mentre il motore Renault ha dimostrato ieri la propria maturità su una pista che è da sempre ...

Formula 1 DIRETTA GP CANADA 2018/ F1 qualifiche live : Red Bull - Ferrari e Mercedes in lizza per la pole : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp CANADA 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:51:00 GMT)

Formula 1 Canada - Vettel non si fida di Red Bull : Cautela, quella che professa Sebastian Vettel alla vigilia del week end in Canada. Su Red Bull, su una per certi versi scontata 'inferiorità' rispetto a Ferrari e Mercedes, causa pista, prestazioni ...

Marc Marquez prova una Red Bull di Formula 1 per la prima volta : Il campione in carica della MotoGp ha girato sul circuito della scuderia austriaca a Spielberg. Domani in pista anche Tony Cairoli

Motomondiale - per Marquez test a Zeltweg con la Red Bull di Formula 1 : Due giorni dopo la caduta nel Gp d'Italia al Mugello il campione del mondo in carica e leader iridato Marc Marquez smaltisce la delusione al volante della Red Bull di F1 sul circuito austriaco di ...

Dalla MXGP alla Formula 1 - Tony Cairoli passa alle quattro ruote : il 6 giugno guiderà la Red Bull in Austria : Tony Cairoli guiderà una Red Bull il prossimo 6 giugno in Austria, un test che esalta il pilota italiano campione del mondo di motocross Era il 13 settembre 2017 quando, sul circuito di Assen in Olanda, Tony Cairoli conquistava il titolo della classe MXGP – il nono Mondiale della sua straordinaria carriera. A distanza di quasi un anno il campione è chiamato a una nuova emozionante sfida: il prossimo 6 giugno 2018 sarà, infatti, ...

Formula Uno : a Montecarlo volano le Red Bull - ma Verstappen va a sbattere : Ricciardo primo nell’ultima sessione di prove libere. Ferrari terza e quarta: alle 15 la sfida per la pole

Formula 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 qualifiche live : Verstappen - croce e delizia della Red Bull : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp MONACO 2018 a Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio) . Max Verstappen croce e delizia della Red Bull: sin dal giovedì il pilota olandese ha dimostrato di avere il passo giusto per lottare per la pole position in qualifica e per la vittoria in gara, l'esuberante figlio di Jos non riesce proprio ad alzare il piede dall'acceleratore anche quando non è ...

MotoGP - Marquez e Pedrosa proveranno la Red Bull da Formula 1 il 5 e il 6 giugno : Dopo Hamilton che sfida Crutchlow in moto, c'è un altro campione del mondo che fa sognare gli appassionati del motorsport. Marc Marquez ha postato sul suo profilo Instagram una foto all'interno dell'abitacolo della monoposto Red Bull . Un futuro in Formula 1 per lo ...

Formula 1 - GP Monaco. Vanzini : 'Red Bull mette le ali - Ferrari pronta a tarparle' : Il 4 volte campione del mondo non ha potuto simulare la gara con le gomme Ultrasoft, ma l'ha fatto abbastanza inutilmente con le Supersoft, chiedendo anche al team di farlo rientrare, tanto era ...

Formula 1 - Vettel : 'Scivolo tanto. Red Bull? Spesso veloci nelle libere' : "Credo che sia stata una giornata discreta, Monaco è sempre una pista complicata con il traffico. Ci sono state bandiere rosse, poi tutti si sono buttati in pista ed è stato un gran casino. ma nel ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere : Red bull spaziali anche nella Fp2! (Gp Monaco 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Monaco 2018 Montecarlo: tempi e classifica delle due sessioni, nel Principato si va in pista già oggi (giovedì 24 maggio)(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:32:00 GMT)