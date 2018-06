Foggia | agguato a Vieste | ucciso uomo vicino al clan Perna È il terzo omicidio nel 2018

Foggia - 25enne ucciso a colpi di pistola e kalashnikov a Vieste. Ipotesi : “Agguato per controllo traffico droga” : Sono stati utilizzati un kalashnikov e una pistola per uccidere Antonio Fabbiano, un 25enne ritenuto vicino al clan Raduano, assassinato nella tarda serata di ieri a Vieste, nel Gargano. Fabbiano è stato colpi to all’inguine e al torace. Ricoverato nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, è morto dopo poche ore. Nella zona del delitto non vi sono – a quanto si apprende – telecamere di sorveglianza e vi è ...

Agguato nel Foggiano - ucciso un 45enne : 18.30 Un uomo di 45 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, in un Agguato avvenuto in una strada di Vieste (FG). La vittima era cugino di esponente di primo piano di una 'cosca' del Gargano, ucciso a 37 anni anni in un Agguato nel gennaio del 2015. Da una prima ricostruzione della polizia, l'uomo sarebbe stato centrato da alcuni proiettili,probabilmente esplosi da più armi. Gli investigatori stanno eseguendo i rilievi tecnici per ...