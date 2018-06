Flavio Insinna confermato alla guida de L’Eredità

«L’Eredità» - è ufficiale : arriva Flavio Insinna : La voce girava da tempo e a confermarla è il direttore di Raiuno Angelo Teodoli: sarà Flavio Insinna a raccogliere la pesante «Eredità» di Fabrizio Frizzi a partire da settembre. «Flavio è un ottimo professionista, un grande intrattenitore, ha dato molto alla Rai», spiega il direttore in un’intervista al Giornale, convinto che il conduttore sia il volto migliore per proseguire l’avventura del quiz più longevo dell’ammiraglia. ...

I Retroscena di Blogo : L'Eredità - Flavio Insinna ed il buon senso : Dunque Carlo Conti ha deciso di lasciare L'Eredità, nella stagione in cui tutti noi abbiamo perso Fabrizio Frizzi, grande padrone di casa del preserale storico di Rai1. Si annunciano per forza di cose grandi cambiamenti per la nuova serie del game show della prima rete che tornerà in onda dopo la metà di settembre. Vi abbiamo già dato conto delle possibilità in campo su chi dovrà prendere la difficilissima eredità di Fabrizio e Carlo alla guida ...

Flavio Insinna a L’Eredità? Parla Claudio Lippi : L’Eredità condotta da Flavio Insinna? Cosa ne pensa Claudio Lippi Certi programmi sono indissolubilmente legati ai conduttori (o alle conduttrici) che l’hanno condotto. Basti pensare a La Corrida per sempre legata a Corrado nonostante Gerry Scotti e Carlo Conti abbiano fatto un lavoro egregio nel riproporla senza mai stravolgerne la forma. Portobello è Enzo Tortora (Antonella Clerici lo riproporrà in autunno) e Rischiatutto è Mike ...

Flavio Insinna verso l'Eredità al posto di Fabrizio Frizzi e Carlo Conti : Sono periodi di cambiamenti e decisioni difficili per la rete di Mario Orfeo che deve definire il palinsesto della prossima stagione. Una stagione, quella dell'estate 2018 nella quale, a causa di decisioni cruciali come quello dell'abbandono di Antonella Clerici alla Prova del Cuoco e quello, ormai quasi ufficiale, di Carlo Conti a l'Eredità, sarà fondamentale trovare una nuova stabilità. Ed ecco quindi che in questi giorni che porteranno al 27 ...

“Flavio Insinna imbarazzante”. Questa è una bomba : la voce arriva da uno molto bene informato che ha sbugiardato vergognosamente l’ex conduttore di Affari tuoi. Cosa sta facendo per prendere il posto di Fabrizio Frizzi : Fabrizio Frizzi si è spento a 60 anni appena il 26 marzo 2018. La causa ufficiale è un’emorragia cerebrale. Ma quel che è venuto fuori in seguito alla sua morte è che Frizzi fosse molto malato (e consapevole di esserlo). Pare che Frizzi avesse una serie di tumori inoperabili e fosse pienamente consapevole del fatto che non sarebbe vissuto a lungo. Ma non si è mai pronti completamente alla morte. Specie di una persona alla quale si vuol bene. E ...