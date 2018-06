Fiori australiani | elenco

ideegreen

: I Segreti dei Fiori Australiani - LibreriaAseq : I Segreti dei Fiori Australiani - Ragusanews : Dieta, combattere la fame nervosa coi fiori australiani - Ragusanews : Dieta, combattere la fame nervosa coi fiori australiani -

(Di martedì 19 giugno 2018) Ihanno poteri magici e chi pensava all’Australia solo come alla terra dei canguri, dovrà ricredersi e cominciare ad esplorare le tante potenzialità di questa terra, insite nella sua natura, e non solo. Noi ci soffermiamo, almeno per questa volta, su quelle “floreali” per passeggiare nel bush australiano e raccogliere spunti, e, per il nostro benessere. Al di là dell’estetica, infatti, si tratta di infiorescenze che hanno un potere terapeutico, mettono in luce le qualità positive che ciascuno di noi ha, anche se non se e rende conto. Del tutto o per un certo periodo della propria vita. (altro…)Idee Green.