FINANZA E POLITICA Il labirinto di Conte tra i dazi di Trump e il piano Macron

FINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei salari bassi che 'boccia' Di Maio : C'è un dato anomalo che incombe sul mancato sviluppo del paese: i salari sono fermi da almeno un decennio. E le ricette del governo non adeguate.

FINANZA E POLITICA/ Il meccanismo dell'euro è pronto a incepparsi : Il meccanismo Target 2 aiuta l'Eurozona a funzionare, ma presenta anche limiti che mostrano come l'euro non possa andare avanti a lungo, così com'è.

Il balletto dello spread. La politica nelle mani della FINANZA - Valori : Nell'immaginario collettivo la finanza ha saputo raffigurarsi come una scienza esatta, guidata da leggi matematiche e oggettive e dal giudizio tanto severo quanto infallibile. Un sistema immensamente ...

Il Governo deve ancora conquistare la piena fiducia degli investitori. Giovanni Tria e Paolo Savona hanno quindi un compito importante nel mettere a punto il Def.

Politica e FINANZA - appunti semiseri sulla crisi di governo : Espressione inglese ignota ai più giovani che significa "fatti più in là oh oh! che vengo io', così come cantavano le sorelle Bandiera negli spettacoli notturni di Renzo Arbore. Vedi il caso più ...

SPILLO/ Europa e FINANZA - i poteri che hanno preso il posto della politica : Nelle ultime settimane il nostro Paese ha vissuto momenti convulsi a livello politico, con ripercussioni anche finanziarie. È utile rifletterci.

Spread - perché la crisi politica ha mosso la grande FINANZA : Non si può far finta che i mercati finanziari non esistano, soprattutto se ci si appresta a governare un Paese come l’Italia, che ha un debito da 2.300 miliardi di euro. Sapere che ci sono degli investitori disposti a sottoscrivere il nostro debito pubblico è vitale perché è solo grazie a questi prestiti che lo Stato paga gli stipendi e le pensioni...

Il Governo Lega-M5s sembra pronto a nascere. I mercati saranno capaci di trovare occasioni di guadagno. Cominceranno anche a essere evidenti gli errori commessi sull'euro.

Vaticano - “politica non sia al servizio della FINANZA. No alle scommesse sul fallimento altrui - servono divieti” : La politica non sia al servizio della finanza. È il monito del Vaticano contenuto nel documento Oeconomicae et pecuniariae quaestiones che critica duramente la speculazione finanziaria. Il testo, approvato da Papa Francesco, offre alcune “considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario”, come recita il sottotitolo, ed è stato elaborato dalla Congregazione per la dottrina della fede e dal ...

FINANZA E POLITICA/ Piga : con Lega e M5s l'Italia non finirà come la Grecia di Syriza : La bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s, con la messa in discussione dell'euro, ha portato lo spread in rialzo e la Borsa in calo.

Dalla FINANZA alla politica - le mani di Putin sulla blockchain : Vladimir Putin (Foto: Mikhail Svetlov/Getty Images) “Internet appartiene agli americani, ma la blockchain sarà nostra”, così – stando a quanto riportato dal New York Times – si sarebbe espresso uno dei quattro delegati russi presenti alla riunione internazionale dell’International Standards Organization (Iso, l’organizzazione svizzera il cui obiettivo è assicurarsi che le nuove tecnologie condividano gli stessi principi a livello globale), che ...

FINANZA E POLITICA/ La crescita rallenta e la politica non aiuta : ecco la soluzione : La crescita rallenta, ma senza effetti troppo negativi sui conti pubblici. Ora ci vuole un governo politico per il varo della legge di Bilancio.

FINANZA E POLITICA/ Rischi e trabocchetti - le 'guide' pronte per il nuovo Governo : Il Governo Gentiloni ha varato un Def che risulta inutile per l'esecutivo che gli succederà. Molto più interessanti degli altri documenti.