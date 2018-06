Filiming Italy | Sardegna Film Festival – Falconeri protagonista indiscusso GALLERY

sportfair

: Filiming Italy Sardegna Film Festival – Falconeri rinnova il legame con la settima arte [GALLERY] - #Filiming… - zazoomblog : Filiming Italy Sardegna Film Festival – Falconeri rinnova il legame con la settima arte [GALLERY] - #Filiming… -

(Di martedì 19 giugno 2018)di nuovo a fianco del cinema aIl marchio di abbigliamento specializzato in cashmere e filati naturali per uomo e per donna rinsalda il suo legame con la settima arte. E’ andato in scena dal 15 al 19 giugno a Cagliari la prima edizione di, un nuovo progetto dedicato al cinema e alla televisione ideato e prodotto da Tiziana Rocca. Una rassegna cinematografica ma anche la piattaforma per indagare e discutere le nuove frontiere del cinema e l’evoluzione delle serie tv, che negli ultimi anni stanno sempre più guadagnando in autorevolezza e qualità. Una manifestazione che ha coinvolto talenti nazionali e internazionali che nel loro percorso professionale si sono misurati sia con il cinema sia con la televisione ma anche con le nuove piattaforme digitali, come i social....