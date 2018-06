Fiat Panda Waze | la city car diventa social

Fiat Chrysler cambia obiettivi : la Panda va in Polonia - a Pomigliano i Suv della Jeep : Fiat Chrysler è pronta a concentrarsi sulle auto di fascia alta come i nuovi Suv della Maserati e della Jeep , spostando invece all'estero Panda e Punto. La nuovo strategia, secondo quanto riportato da ...

Fiat E LANCIA/ Incentivi per 100 milioni di euro. Panda - 500 - Punto e Ypsilon a meno di 10.000 euro : FIAT e LANCIA , Incentivi per 100 milioni di euro . Con la promozione Imperdibili 100 FIAT Panda , LANCIA Ypsilon , 500 e Punto costano meno di 10.000 euro (Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:42:00 GMT)

Finanziamenti Fiat 2018 : preventivo FCA Bank e calcolo rata per Fiat 500L - 500X - 500 - Panda e Punto : Oggi andremo a parlare dei Finanziamenti Fiat 2018 con FCA Bank e prenderemo in considerazione dei preventivi per alcuni modelli di automobili, ovvero Fiat Panda, Fiat Punto, Fiat 500, 500X e 500L. FCA Bank Finanziamenti 2018 L’FCA Bank è un’azienda che si occupa di prestiti personali, Finanziamenti auto ed altro ancora. Ovviamente in base alle esigenze personali della singola persona si possono andare a richiedere dei Finanziamenti differenti ...