Feroci | chi non accoglie fratelli non è cattolico | lo dice Vangelo

(Di martedì 19 giugno 2018) Roma- Di seguito le parole di Enrico, direttore della Caritas di Roma. “Chi none gli altri non è. Loil, chi nonil fratello non è discepolo di Cristo”. “Dico ai cristiani, a coloro che vivono in una dimensione di fede, che questi ragionamenti non solo non dovrebbero farli ma nemmeno ascoltarli. I cattolici sono coloro che mettono in pratica il, non chi sia parole”. L'articolo: chi nonnon è, loproviene da RomaDailyNews.