Fair play | premiata la Feralpisalò

Lega Pro : Fair play - premiata Feralpisalò : La squadra lombarda è stata la prima societàprofessionistica ad adottare questo modello all'interno delproprio settore giovanile, e per questo si è meritata il Premio'Sport e Legalita', arrivato alla ...

Supermarket Psg - il Fair play Finanziario obbliga i parigini a vendere : le big italiane gongolano : Il Fair Play Finanziario obbliga il Paris Saint-Germain ad incassare 60 milioni entro fine mese, parte la caccia ai big dei parigini Il Paris Saint-Germain è salvo, niente sanzioni dall’Uefa per il Fair Play Finanziario ma c’è una condizione da rispettare: incassare 60 milioni entro fine mese per evitare sanzioni tra un anno. Una notizia che ha scatenato le big italiane, che potrebbero lanciarsi sui gioielli in esubero della società ...

Un triangolare di calcio e il premio 'Fair play' in ricordo di Melvin Bitrayya : Approfondimenti premio Melvin Bitrayya a società calcistica Montemaggiore Belsito 24 maggio 2015 Un giorno di festa e di sport per ricordarne Melvin Bitrayya, il ventenne mauriziano morto nel marzo ...

SENTENZA UEFA Fair play FINANZIARIO/ Inter male - Roma bene : il Psg vende e rinuncia a Buffon? : Sentenze UEFA FAIR PLAY FINANZIARIO: Inter male, ancora nel settlement, promossa invece la Roma, a cui basterà una cessione per sistemare definitivamente i conti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Inter - guai dal Fair play finanziario : il comunicato del club nerazzurro : L’UEFA ha comunicato sul proprio sito ufficiale che l’Inter non ha soddisfatto completamente le richieste del Fair play finanziario e dunque resterà sotto settlement anche per la prossima stagione con restrizioni sportive e finanziarie. Ecco il comunicato di risposta dei nerazzurri: “FC Internazionale Milano prende nota di quanto comunicato dalla UEFA nella giornata odierna: il break-even per la stagione 2016-2017 è stato raggiunto, ...

Fair play finanziario : la Roma supera il settlement Uefa - Inter “rimandata” : Fair Play finanziario, bene la Roma che potrà proseguire nel proprio corso con Pallotta, l’Inter invece ancora sotto controllo La Uefa ha annunciato, con un comunicato sul suo sito ufficiale, che la Roma ha ottenuto risultati economici e di bilancio in conformità con gli accordi presi e per questo è stato Interrotto il regime di settlement. Parzialmente soddisfatti gli obiettivi fissati per l’Inter per la stagione 2017/2018. Per ...

Fair play finanziario Uefa : la Roma è ok - rimandata l'Inter : La Roma esce dal regime di 'settlement agreement' da parte della Uefa: così la Camera di controllo della commissione per il financial Fair play dell'Uefa promuove i conti della società giallorossa. ...

Fair play finanziario - ottime notizie per la Roma non ancora per l’Inter : Fair Play finanziario – Inter e Roma sono impegnate con il calciomercato con l’intenzione di costruire squadre sempre più competitive ma a tenere banco è anche la situazione relativa al Fair Play finanziario. L’UEFA ha comunicato sul proprio sito ufficiale che la società giallorossa ha rispettato tutti i parametri e gli obiettivi del loro settlement agreement, ottima notizia dunque in vista delle prossime stagioni. Discorso ...

Fair play Finanziario : Roma ok - Inter rimandata dalla Uefa : In attesa della sentenza sul Milan, l'Uefa ha promosso la Roma e rimandato l'Inter. Il club giallorosso ha rispettato i parametri imposti dal "settlement agreement" e, dopo 3 anni, ora ne è fuori. ...

Non solo sport. Vola - 'rossa' - vola. Il Milan e la 'stronzata' Fair play. E' in partenza l'orfano Mundial. : Un altro di quelli che con l'alibi degli spettacoli canterini d' Oltremanica vorrebbe lasciare una piazza che eguali non ha. Contento lui. Dulcis in fundo , sembra ancora senza un tetto il Sarri ,...

Nainggolan all'Inter / Si tratta con la Roma - prima Ausilio deve rispettare il Fair play finanziario : Nainggolan all'Inter, calciomercato: oggi arriva l'ufficialità dell'affare? Il Ninja della Roma ha sottolineato che vuole solo i nerazzurri per tornare a giocare con Luciano Spalletti.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 14:59:00 GMT)

Inter - è giusto vendere i talenti per rispettare il Fair-play finanziario? : Il 29 maggio 2011 è una data scolpita nella memoria dei tifosi dell'Inter. Quel giorno, la squadra di Leonardo conquistava la sua settima Coppa Italia battendo 3-1 il Palermo grazie alla doppietta di Samuel Eto'o e al sigillo di Diego Milito. Da allora, nisba. La società nerazzurra non ha più vinto un trofeo, contro i 6 conquistati nelle ultime tre stagioni dalla Primavera guidata da Davide Vecchi. Si sa, le grandi squadre hanno bisogno di ...