Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli Maurizio Costanzo | Andrebbe curato | è

Maurizio Costanzo e Selvaggia Lucarelli ancora contro Fabrizio Corona : Fabrizio Corona contestato da Maurizio Costanzo e Selvaggia Lucarelli L’intervista di Fabrizio Corona a Non è L’Arena continua a far discutere. In queste ore l’ex re dei paparazzi, che ha lanciato più di una frecciata social a Selvaggia Lucarelli, è stato criticato anche da Maurizio Costanzo sulle pagine di Leggo. Il marito di Maria De Filippi ha ammesso di non provare antipatia per Fabrizio Corona ma di ritenere il compagno ...

Fabrizio Corona - Maurizio Costanzo : 'Uno sciagurato - fa del male agli altri. Vuole solo stupire' : Maurizio Costanzo non ha dubbi nel definire Fabrizio Corona 'Uno sciagurato che andrebbe curato per le sue patologie. Una persona che fa del male. Perché come ci sono persone che fanno opere di bene ...

Fabrizio Corona a Non è l'Arena - volano ascolti e insulti : il paparazzo-star ancora nella bufera : Fabrizio Corona torna in tv. volano gli ascolti e gli insulti. Non è l'Arena torna a essere un'arena e lo studio di La7 diventa una bolgia. Il tutto condito sui social. Del resto, quando si parla di ...

Fabrizio Corona - Alba Parietti : «Ha qualità ma è il primo nemico di sé» : ' Fabrizio Corona è tutto tranne che una persona furba. Ha delle qualità notevoli, un'intelligenza analitica, dice delle cose condivisibili ma purtroppo diventa nemico di se stesso, quando non riesce ...

Fabrizio Corona si scusa con Massimo Giletti e attacca Balalaika : Fabrizio Corona dopo Giletti critica Balalika Massimo Giletti e la sua Non è l’Arena ha chiuso in positivo la prima stagione su La7. Domenica 17 giugno il conduttore ha ospitato Fabrizio Corona: “l’uno contro tutti” è stato visto da 1.729.000 spettatori per il 9,2% di share. Alle 23.21, invece, La7 è diventata prima rete nazionale. L’intervista all’ex agente fotografico non è stato un finale molto facile per ...

Selvaggia Lucarelli replica a Fabrizio Corona e rimprovera Massimo Giletti : Il lungo intervento di Fabrizio Corona ieri sera a Non è l'arena su La7 sta lasciando inevitabilmente strascichi su più fronti, dalle dure critiche dell'ex re dei paparazzi contro Don Antonio Mazzi all'attacco contro la giornalista Selvaggia Lucarelli, invitata dallo stesso Corona nella trasmissione di Massimo Giletti per un confronto con tanto di respinta.Corona, che ha apostrofato la Lucarelli come una "non giornalista", non le ha ...

Corona “sputtana” Giletti : Fabrizio pubblica la conversazione WhatsApp con il conduttore - Selvaggia Lucarelli fa il resto : Giletti scrive a Corona su WhatsApp, Fabrizio pubblica la conversazione ‘incastrando’ il presentatore: l’opinione di Selvaggia Lucarelli a riguardo Fabrizio Corona è stato ospite ieri a ‘Non è L’Arena‘. Il programma di Massimo Giletti, in onda su La7, ha registrato dati d’ascolto da record grazie al protagonista della puntata. Gli attacchi dell’ex re dei paparazzi a Selvaggia Lucarelli, Giampiero ...

Fabrizio Corona dopo Giletti - nuovo affondo : nel mirino Balalaika - Mediaset - Nazionale e ospiti strapagati : Fabrizio Corona dopo l’ospitata a ‘Non è l’Arena’ scrive un lungo e duro messaggio su Balalaika, Mediaset, Nazionale e ospiti strapagati: “Scuse? No”, poi lo sfogo Fabrizio Corona is back. Da quando è tornato al centro dell’agenda mediatica l’ex re dei paparazzi non si è risparmiato in nulla. Ieri, ospite attesissimo da Massimo Giletti a […] L'articolo Fabrizio Corona dopo Giletti, nuovo ...

Ascolti tv - Fabrizio Corona : ‘Il vero Brasile ieri ero io’ : Ottimi risultati per l’incontro Brasile-Svizzera dei Mondiali di Russa 2018 in onda su Canale 5. Il match vince il prime time con una media di 7 milioni 461mila telespettatori, pari al 36.33% di share. La gara ha toccato punte di 9 milioni 116mila telespettatori e del 45.58%. Ma Fabrizio Corona, ospite dell’ultima puntata di Non è l’arena su La7 fa sapere: “[…] abbiamo vinto, La7 dalle 21 alle 23 vola negli Ascolti ...