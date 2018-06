Fabio Aru verso il “no” ai Campionati Italiani Il sardo resta fermo | si punta sul

Fabio Aru - ora serve reagire. Resettare tutto e ripartire verso Vuelta e Mondiali : Dopo una prima metà di stagione molto difficile, caratterizzata dal ritiro durante la diciannovesima tappa del recente Giro d’Italia, Fabio Aru è chiamato a reagire in vista di una seconda parte di stagione con degli obiettivi da non fallire: Vuelta e Mondiali di Innsbruck. Questi sono gli appuntamenti in cui il sardo può salvare la sua stagione, che finora è stata ampiamente sotto le aspettative. Recentemente la Gazzetta dello Sport ha ...

Ciclismo - conclusi i test medici di Fabio Aru : alcune intolleranze alimentari alla base del ritiro dal Giro : Fabio Aru ha concluso gli screening medici svolti dopo il Giro d’Italia, in evidenza alcune intolleranze alimentari che possono averlo spinto al ritiro E’ tornato ieri in bicicletta Fabio Aru, a due settimane dal Giro d’Italia abbandonato nel corso della penultima tappa. Il corridore sardo ha ripreso gli allenamenti dopo un periodo di riposo, durante il quale si è sottoposto ad alcuni controlli medici utili per valutare a fondo ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : intossicazione alimentare e preparazione sbagliata i motivi della debacle. I prossimi obiettivi del sardo : La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sviscera i motivi della debacle di Fabio Aru al Giro d’Italia: tra analisi che avrebbero evidenziato nuove intolleranze alimentari ed una preparazione che è apparsa errata, il quotidiano ha sottolineato come il ciclista sardo sia sparito dai social network da più di due settimane per ritrovare serenità. Aru, dal ritiro al Giro, è rimasto a Lugano, dove ha casa, per completare tutti gli ...

Tour de France 2018 - quali italiani parteciperanno? Vincenzo Nibali per la vittoria - Gianni Moscon gregario di Froome - incognita Fabio Aru : Manca poco più di un mese all’inizio del Tour de France 2018 che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. La corsa a tappe più prestigiosa del mondo si preannuncia altamente spettacolare con un parterre di lusso e con praticamente tutti i big pronti a darsi battaglia per la conquista della medaglia gialla: Chris Froome, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Mikael Landa, Romain Bardet, Tom Dumoulin e ovviamente anche Vincenzo Nibali. Sarà lo ...

Ciclismo - accertamenti medici per Fabio Aru : il programma del sardo dipenderà dai risultati dei test : Il legale di Fabio Aru ha svelato che il corridore sardo si sta sottoponendo ad esami medici per accertare cosa sia successo durante il Giro d’Italia Il programma stagionale di Fabio Aru resta al momento invariato, il corridore della UAE Emirates si sta sottoponendo in questi giorni ad alcuni test medici per capire cosa possa essere successo durante la terz’ultima tappa del Giro d’Italia. Il sardo ha intenzione di valutare a ...

Ciclismo : ancora da spiegare la crisi di Fabio Aru al Giro d’Italia. Accertamenti in corso : Fabio Aru al Tour de France? ancora tutto da capire per quanto riguarda la situazione del sardo della UAE Emirates che è uscito con le ossa rotte dal Giro d’Italia 2018, iniziato da favorito per la Maglia Rosa e concluso con un ritiro nella diciannovesima tappa. È intervenuto ieri a Radiocorsa, nota trasmissione ciclistica sui canali di RaiSport il suo agente, Alberto Ziliani. “Il programma lo sceglierà Fabio assieme al team. Hanno un ...

Ciclismo - i consigli di Nibali e Martinelli a Fabio Aru Video : Fabio Aru è uscito malconcio dal Giro d’Italia. [Video]Partito con aspettative alle stelle, il Campione d’Italia non è invece mai stato protagonista, concludendo la corsa con un anonimo ritiro. Ora si parla di un cambio di calendario per lo scalatore sardo, con l’ipotesi di una partecipazione al Tour de France per cercare di voltare pagina immediatamente. Due persone che lo conoscono bene per la lunga avventura in comune nella Astana, Vincenzo ...

Ciclismo – Fabio Aru cerca il riscatto al Tour de France? Presto la decisione ufficiale : Attendere fino alla Vuelta di Spagna o tornare subito in un’importante gara World Tour? Fabio Aru verso il Tour de France La prestazione di Fabio Aru al Giro d’Italia non è stata soddisfacente per il sardo della UAE Team Emirates, che sicuramente avrebbe voluto lottare con i big e regalarsi una grande soddisfazione dopo l’assenza forzata dello scorso anno nell’edizione del Centenario della corsa rosa. Adesso un periodo di ...

Ciclismo – Martinelli e quel prezioso consiglio a Fabio Aru : “non metterei in programma il Tour” : Fabio Aru verso il Tour de France, ma Martinelli sconsiglia al sardo di gareggiare in Francia: ecco le motivazioni del ds Astana Il Giro d’Italia non è stato soddisfacente e positivo, come lui e i suoi tifosi speravano, per Fabio Aru. Il sardo della UAE Team Emirates non è riuscito a lottare con i big, cedendo sul finale e ritirandosi dopo pochi chilometri dal via della terzultima tappa della corsa rosa. Foto Marco Alpozzi – ...

Ciclismo - Nibali e quel consiglio a Fabio Aru : “l’ho visto molto arrabbiato - ecco cosa deve fare per riprendersi” : Vincenzo Nibali ha parlato del momento che sta vivendo Fabio Aru, molto arrabbiato dopo quanto successo durante il Giro d’Italia Un Giro d’Italia finito in maniera deludente, con il ritiro avvenuto nel corso della tappa del Colle delle Finestre. Fabio Aru adesso ha voglia di tornare subito in sella, per dimenticare le delusioni accumulate nel corso delle ultime settimane. Foto Massimo Paolone – LaPresse Il corridore sardo ...

Ciclismo - Giuseppe Martinelli : “Se fossi in Fabio Aru non andrei al Tour de France” : Giuseppe Martinelli lo conosce piuttosto bene Fabio Aru. Dal 2012 al 2017 in Astana, squadra in cui è presente il tecnico italiano, lo ha diretto alla vittoriosa Vuelta del 2015 ed a due podi nel 2014 e nel 2015 al Giro d’Italia. Un sodalizio felice che si è concluso nel 2017, per la decisione del sardo di tentare una nuova avventura nella UAE Team Emirates. In merito alla programmazione di Aru, Martinelli ha espresso un suo parere, ...

Davide Cassani : “Il bilancio del Giro d’Italia : è mancato Fabio Aru - bravo Pozzovivo. Formolo e Ciccone possono crescere” : Davide Cassani ha tenuto una lezione durante il “Corso per Giornalisti Sportivi” organizzato da OA Sport al PalaMadiba di Modena. Il CT della Nazionale Italiana di ciclismo si è sottoposto alle innumerevoli domande dei partecipanti che hanno simulato una conferenza stampa con la guida del pedale azzurro. Davide Cassani ha così avuto modo anche di tracciare un bilancio sul Giro d’Italia che si è concluso domenica, concentrandosi ...

Giro d’Italia 2018 - i prossimi obiettivi di Fabio Aru. Vuelta e Mondiali in programma - ma c’è la tentazione Tour… : Doveva essere il protagonista assoluto per il Bel Paese nell’edizione numero 101 del Giro d’Italia, invece Fabio Aru, dopo pochi giorni di gara, ha subito fatto capire di aver sbagliato completamente la preparazione all’appuntamento più importante dell’anno. Il sardo, dopo aver stupito tutti nella prima settimana del Tour de France 2017, non ha più trovato il colpo di pedale giusto per giocarsela alla pari con tutti gli ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Qualcosa di anomalo’ Video : Il Giro d’Italia si è risolto con una delusione totale per [Video]Fabio Aru [Video]. Mai brillante, mai capace di tenere il ritmo dei più forti in montagna, il Campione d’Italia ha chiuso la sua esperienza alla corsa rosa con un mesto ritiro nella tappa di ieri a Jafferau, quella che ha segnato il trionfo di Chris Froome dopo una fuga solitaria di ottanta chilometri. All’esaltante cavalcata del capitano della Sky ha fatto da contraltare l’uscita ...