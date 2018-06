F1 | Red Bull e Honda insieme per i prossimi due anni

F1 - la Red Bull ha scelto Honda : ROMA - Il braccio di ferro tra Red Bull e Renault è finito. Il team di Milton Keynes ha scelto la Honda come fornitore per i prossimi due anni. Le prestazioni della power unit nipponica di quest'anno ...

F1 - finisce il rapporto con la Renault : sarà la Honda a fornire i motori alla Red Bull a partire dal 2019 : La Red Bull ha ufficializzato la fine del rapporto con la Renault, sottolineando come dalla prossima stagione sarà la Honda a fornirle le power unit Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella. La Red Bull lascia la Renault dopo dodici anni e si affida alla Honda, che fornirà al team di Milton Keynes le power unit per le prossime due stagioni. Photo4 / LaPresse Un accordo biennale che soddisfa e non poco Chris Horner, ...

Formula 1 - La Red Bull passa alle power unit Honda : Cambio di power unit in casa Red Bull: il team di Milton Keynes ha appena annunciato che per le stagioni 2019 e 2020 di Formula 1 sarà spinta dalle power unit della Honda. Nonostante il nuovo accordo, il team continuerà a utilizzare la denominazione di Aston Martin Red Bull Racing.Accordo biennale. Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha così commentato lannuncio della nuova collaborazione con la Honda: "Questo accordo ...

Red Bull Racing ha scelto Honda. Adieu - Renault… : Il comunicato è appena arrivato: la Aston Martin Red Bull Racing abbandona dopo 12 anni la Renault e correrà con le power unit Honda Motor Co Ltd nelle stagioni 2019 e 2020. Christian Horner, Aston Martin Red Bull Racing Team Principal: “Questo accordo pluriennale con Honda è il segno dell’inizio di una nuova eccitante fase […] L'articolo Red Bull Racing ha scelto Honda. Adieu, Renault… sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Red Bull Skate Week - Milano celebra la settimana dello skateboarding : Una settimana interamente dedicata alla cultura street, e in particolare alla passione per lo Skateboarding. Tutto è pronto a Milano per la seconda edizione della Red Bull Skate Week, che dal 18 al 23 giugno porterà nella metropoli meneghina una ricca serie di eventi dedicati a questa nobile pratica, da sempre a cavallo tra sport e arte. Ad aprire la manifestazione sarà l’inaugurazione della mostra Art of The Misfits and Wild Ones, al Bastard ...

Red Bull Murone – Grande spettacolo a Milano per il debutto della 1ª edizione : È proprio un muro da 3 punti all’ultimo secondo a incoronare le vincitrici del nuovo torneo di volley creato da Red Bull. Le ragazze del team “Atletiche ma non troppo” trionfano su oltre 100 giocatrici under 21, protagoniste al Parco Sempione tra regole innovative e lo sguardo entusiasta di Rachele Sangiuliano È stato proprio un muro da tre punti a chiudere la prima edizione del Red Bull Murone. E non poteva finire in un modo migliore, almeno ...

F1 Red Bull - Ricciardo : «Veniamo da due circuiti totalmente diversi» : In ogni caso è bello avere di nuovo il GP di Francia nel calendario e non solo per i fan locali, ma anche per quelli di tutto il mondo '.

La Red Bull se ne infischia della fretta Renault : La Red Bull è indifferente alla pressione della Renault per la scelta per il fornitore di motore 2019. Il team vuole comunicare la decisione tra Renault o Honda tra i prossimi GP di Francia e Austria. Ma Cyril Abiteboul insiste: “In Austria, la nostra offerta non sarà pi valida. Dovranno parlare con la Honda“. Il […] L'articolo La Red Bull se ne infischia della fretta Renault sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Red Bull Murone si prepara a dare spettacolo. A Milano una grande festa dello sport : ... garantita la presenza dei ragazzi del gruppo Pallavolisti Brutti , la social community che raggiunge oltre 150.000 follower e che ogni giorno riesce, con grande ironia, a mettere l'accento sul mondo ...

F1 - la Renault tenta di strappare Adrian Newey alla Red Bull : La telenovela Red Bull-Renault si infittisce e si arricchisce di un nuovo capitolo. L’indiscrezione arriva direttamente da Motorsport: il contratto di Adrian Newey è in scadenza e la casa francese si è fatta avanti per portarlo nel suo team ufficiale. Un profilo come quello dell’ingegnere britannico, vero e proprio genio dell’aerodinamica, fa gola a molti ma è inevitabile pensare che nelle intenzioni della Renault possa esserci ...

Renault dice stop ai rinvii Red Bull : pazienza finita : Con l’incertezza che continua ad aleggiare sulla prossima mossa Red Bull, la Renault tiene il passo dei progressi Honda, ma sta perdendo la pazienza. Dopo Montreal, Helmut Marko ha detto che il costruttore nipponico, partner motore della Toro Rosso, aveva fatto uno step di 3 decimi in Canada. E la Renault, che mira a restare […] L'articolo Renault dice stop ai rinvii Red Bull: pazienza finita sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...