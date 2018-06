F1 | Raikkonen sul ' Ricard' | molto veloce

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Max Verstappen il più veloce - Vettel - Raikkonen ed Hamilton lo inseguono a breve distanza : Le prove libere 3 del GP di Canada 2018, settima prova del Mondiale di Formula Uno, hanno sorriso a Max Verstappen (Red Bull), ancora una volta velocissimo. L’olandese ha preceduto di 49 millesimi la Ferrari di Sebastian Vettel, in ripresa rispetto a ieri. Tutti vicinissimi: in terza piazza l’altra Rossa di Kimi Raikkonen (a 51 millesimi dalla vetta) ed in quarta la Mercedes di Lewis Hamilton (a 51 millesimi dal leader). Più ...

F1 – Sorpresa sulla Ferrari di Raikkonen - montato il terzo turbo della stagione : al prossimo sarà penalità : In occasione del Gp del Canada è stato montato sulla Ferrari di Raikkonen il terzo turbo di questa stagione, al prossimo ci sarà la penalità per il finlandese Se Sebastian Vettel mastica amaro dopo le prime due sessioni di prove libere, Kimi Raikkonen invece può sorridere visto il secondo tempo ottenuto alla fine delle FP2. Il finlandese ha chiuso dietro il leader di giornata Max Verstappen, precedendo l’altra Red Bull di Ricciardo e la ...

F1 – Terminate le FP2 a Montreal : Verstappen continua a dominare - sussulto della Ferrari con Raikkonen [FOTO] : Max Verstappen si conferma il più veloce anche dopo la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada, dietro di lui Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo La Red Bull domina anche questo venerdì di prove, dopo quello di Monaco. A far la voce grossa questa volta non è Daniel Ricciardo, bensì Max Verstappen, che chiude davanti a tutti sia al mattino che al pomeriggio. Photo4 / LaPresse L’olandese fa segnare il miglior tempo della seconda ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Max Verstappen al comando davanti a Raikkonen - Vettel quinto - Hamilton spaventa : Max Verstappen ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull si è portato in testa con il tempo di 1:12.198, precedendo Kimi Raikkonen di 13 centesimi. Le Ferrari hanno fatto un po’ di fatica e non hanno lanciato ottimi segnali in vista della gara, soprattutto con Sebastian Vettel che è quinto a otto decimi al termine di una sessione complicata. Lewis ...

Il presunto scandalo sessuale che vedrebbe coinvolto Kimi Raikkonen non influenzerà le decisioni della Ferrari sul suo contratto per il 2019: a dirlo Sergio Marchionne, presidente Ferrari e FCA. La notizia è esplosa la scorsa settimana, quando si è saputo che Raikkonen ha presentato una denuncia per estorsione e molestie contro una donna canadese, che

F1 - Marchionne interviene sul caso Raikkonen : “abbiamo fatto delle verifiche - Kimi non è coinvolto” : Sergio Marchionne è intervenuto sul caso Raikkonen, sottolineando come il pilota sia estraneo ai fatti La Ferrari prima e Sergio Marchionne poi, sono tutti dalla parte di Kimi Raikkonen nel sexy gate che ha coinvolto il pilota finlandese. Accusato di molestie sessuali da una donna canadese, il driver di Espoo ha ricevuto nella giornata di ieri anche l’appoggio del presidente del Cavallino che, a margine del Capital Markets Day di FCA, ha ...

Kimi Raikkonen ha smentito tutte le voci secondo cui nel 2019 lascerà la F1 per tornare al mondiale rally. Lo scorso weekend a Monaco sullo yacht di Raikkonen c'erano i boss di Toyota Gazoo Racing Tommi Makinen e Mia Miettinen, che avrebbe detto a dei giornalisti: "Kimi potrebbe essere un pilota rally Toyota, ma prima

Formula 1 : Vettel dopo Gp Monaco : 'Risultato positivo'. Raikkonen : 'Gara noiosa' : Sebastian Vettel , secondo a Monte Carlo alle spalle della Red Bull di Daniel Ricciardo, ha commentato il risultato che gli ha permesso di guadagnare tre punti su Hamilton nella classifica piloti: "...

F1 - Hamilton sulla scia di Raikkonen : “nessuno ha spinto là davanti - è stato un Gran Premio noioso” : Lewis Hamilton ha analizzato il risultato del Gp di Monaco, sottolineando come si sia trattato di una gara abbastanza noiosa Un terzo posto utile per mantenere un buon margine di vantaggio su Sebastian Vettel nella classifica piloti, mettendo alle spalle la gara più complicata del Mondiale. Lewis Hamilton va via da Montecarlo con la consapevolezza di aver fatto il massimo, ottenendo un podio oltre il quale non sarebbe potuto andare. Photo4 / ...

F1 - Kimi Raikkonen : “Io mi diverto ancora a correre. Non decido io sulla mia permanenza in Ferrari” : Sono tanti i nomi che si stanno facendo sul pilota che affiancherà Sebastian Vettel, in Ferrari, dall’anno prossimo. L’australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) ed il monegasco Charles Leclerc (Sauber-Alfa Romeo) sono i più gettonati: il pilota aussie è da tempo tra i migliori in F1 e sogna di andare ricostituire la coppia che si vide in RB mentre il giovane driver, già nell’orbita della scuderia di Maranello per il suo rapporto ...

F1 - a tutto Vettel : “mi manca molto Schumacher - sul futuro di Raikkonen invece dico che…” : Sebastian Vettel ha parlato della sua nostalgia per Schumacher, soffermandosi poi anche sul futuro di Kimi Raikkonen Fascino ed eleganza, lusso e… velocità. Il Gp di Montecarlo è questo e altro, un condensato di emozioni e spettacolo che rende la gara del Principato tra le più attese in calendario. photo4/Lapresse Un’occasione fondamentale per la Ferrari per tornare a sorridere, viste anche le prestazioni di Vettel e Raikkonen ...

F1 - sospiro di sollievo in casa Ferrari : gli ultimi aggiornamenti sul motore che ha tradito Raikkonen a Barcellona : I tecnici della Ferrari hanno analizzato il motore 2 che ha tradito Raikkonen a Barcellona, scoprendo come fortunatamente non si sia rotto sospiro di sollievo in casa Ferrari per quanto riguarda le condizioni del secondo motore montato da Raikkonen a Barcellona, i tecnici in rosso infatti hanno scoperto la causa che ha costretto il finlandese al ritiro. AFP/LaPresse Dopo attente analisi e valutazioni è saltato fuori un problema elettrico ...

F1 Spagna - Raikkonen si ritira : problemi sull'auto : BARCELLONA - Kimi Raikkonen costretto al ritiro al 26° giro del Gran Premio di Barcellona. Il pilota della Ferrari era quarto ma stava pertendo ritmo, ad un certo punto però la sua auto ha perso ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Non sono contento del risultato - ho provato a fare qualcosa di diverso ma non è servito..” : Non ha troppa voglia di parlare, e non è una novità, Kimi Raikkonen al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Il finlandese si è classificato in quarta posizione ad oltre quattro decimi dalla pole position di Lewis Hamilton e, nella lotta interna con Sebastian Vettel, ha accusato ben tre decimi di distacco. Una Q3 che non è andata propriamente giù ad “Ice Man”, che non l’ha certo nascosto con le sue parole. ...