F1 | GP Francia 2018 | le gomme scelte da Ferrari e Mercedes Mescole e possibili strategie

F1 - GP Francia 2018 : il circuito di Le Castellet ai raggi X. Velocità e curve a vario raggio per un mix entusiasmante : 8 luglio 1990. L’ultima volta che la Formula Uno ha corso a Le Castellet sul circuito Paul Ricard. Vittoria in extremis di Alain Prost su Ferrari, che superò Ivan Capelli nel corso dell’ultimo giro e un lungo addio alla affascinante pista provenzale. Sono trascorsi esattamente 10208 giorni ma, finalmente, la categoria massima del motorsport farà il suo ritorno in vista del Gran Premio di Francia che, a sua volta, mancava dal lontano ...

Gran Premio di Francia 2018 : anteprima e orari del weekend : Ospitò il primo dei 14 GP di Francia valido per il Campionato del Mondo di F1 l'anno successivo, vinto da Jackie Stewart al volante della Tyrrell-Ford. All'inizio del 21° secolo la nuova proprietà lo ...

F1 - GP Francia 2018 : riparte la sfida tra Ferrari e Mercedes. Con le gomme sfavorevoli per Maranello… : Il circus della Formula Uno sbarca in Francia dopo 10 anni esatti (non si correva in terra transalpina dal lontano 2008 quando si disputò l’ultima gara a Magny-Cours) e arriva al circuito Paul Ricard di Le Castellet dove la classe regina non era di scena dal 1990. Il tracciato, lungo 5842 metri, è particolarmente veloce e rappresenterà una bella sfida per tecnici ed ingegneri delle varie scuderie per trovare il giusto ...

Volley - Nations League 2018 : Italia a Modena contro Russia - USA - Francia. Date - calendario - programma - orari e tv (22-24 giugno) : Nel weekend del 22-24 giugno si disputerà l’ultima tappa della Nations League 2018 di Volley maschile. L’Italia scenderà in campo al PalaPanini di Modena dove affronterà Russia, USA e Francia: un trittico micidiale per chiudere la fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale. Gli azzurri sono chiamati a una vera e propria impresa: vincere tutti gli incontri per continuare a sperare in una complicata qualificazione ...

F1 - GP Francia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Le Castellet : Nel prossimo weekend sarà il tempo di un grande ritorno nel Circus della Formula Uno. A distanza di 10 anni, il Mondiale ritroverà la Francia ed il circuito non sarà quello di Magny-Cours ma bensì quello di Le Castellet, su cui le monoposto non gareggiano ufficialmente dal 1990, quando vinse la Ferrari di Alain Prost. E’, quindi, con curiosità che assisteremo a questo weekend. Su questo tracciato si rinnoverà il confronto Mercedes, Ferrari ...

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : transalpini profeti in Patria - Italia all’ottavo posto : Giornata di verdetti in Francia ai Mondiali Under 20 di Rugby: il titolo iridato di categoria, per la prima volta nella storia va alla Francia, che nella finalissima stende per 33-25 l’Inghilterra. Terzo posto al Sudafrica, che nella ripresa rimonta e batte 40-30 la Nuova Zelanda. Al quinto posto l’Australia, che batte anche l’Argentina per 41-17. Il settimo posto è del Galles, che supera l’Italia per 34-17: agli ...

Medagliere scherma 2018 : la classifica aggiornata. Russia al comando - Italia terza scavalcata dalla Francia : A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europei 2018 di scherma. La Russia si è portata in testa al Medagliere dopo la prima giornata dove ha vinto entrambi gli ori nel fioretto maschile e nella sciabola femminile. L’Italia insegue con un argento e un bronzo conquistati nell’arma dolce maschile grazie a Garozzo e Avola. Medagliere EUROPEI scherma ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : il Belgio domina a Sopot - Francia e USA sul podio. Italia soltanto settima : Il Belgio fa la voce grossa a Sopot, in Polonia, e si aggiudica la quarta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018, ponendo una seria ipoteca anche sulla qualificazione alla finale di Barcellona. Ma a patire per ora è l’Italia, che non va oltre il settimo posto e pregiudica almeno in parte le chance di accedere all’ultimo atto della competizione. Il Belgio è riuscito a chiudere la sua prova con 13 penalità ...

Mondiali Russia 2018 - niente da fare per Pogba : per la FIFA è autogol di Behich il 2-1 di Francia-Australia : La FIFA ha deciso di non assegnare il gol a Pogba, il 2-1 di Francia-Australia è stato giudicato come autorete di Behich La FIFA non ha assegnato a Paul Pogba la paternità del gol che ha permesso alla Francia di battere per 2-1 l’Australia nel match di esordio ai Mondiali di Russia dei transalpini. Il gol realizzato all’81’, con la palla deviata da un giocatore australiano finita sulla traversa e poi rimbalzata oltre la linea ...

Mondiali Russia 2018 : vince la Francia. Incubo Messi dagli 11 metri. Bene Danimarca e Croazia : vince LA FRANCIA- Una seconda giornata di Russia 2018 ricca di colpi di scena. vince la Francia nel match delle 12:00, decidono i gol di Griezmann e un autogol australiano. Francia confusa e poco cinica. Sorpresa totale nel match delle 15:00: l’Argentina impatta sull’Islanda. Decisivo l’errore dagli undici metri di Messi. 1-1 il finale. Inizia […] L'articolo Mondiali Russia 2018: vince la Francia. Incubo Messi dagli 11 ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : dominio Nuova Zelanda con la Francia - super Irlanda : Non solo l’eccezionale successo timbrato Italia con il Giappone, sono andati in scena oggi, sabato 16 giugno, tanti Test Match importanti per questo giugno 2018. Andiamo a riepilogarli. Nuova Zelanda-Francia 26-13 Chiudono la serie gli All Blacks, secondo successo in due partite con i transalpini. Partita decisa sin dai primi minuti: partono Nuovamente forte gli uomini di Jacques Brunel, ma al 12′ Benjamin Fall viene espulso a causa ...

Umtiti sdrammatizza, forse un po' troppo, visto il peso del suo

Mondiale 2018 - la Francia vince all'esordio : Australia ko 2-1. Pari Argentina : La Francia di Didier Deschamps non è brillante all'esordio contro l'Australia del ct van Marwijk .ma alla fine riesce a vincere la partita d'esordio. Finisce 2-1 per i Galletti alla Kazan Arena frutto delle reti di Antoine Griezmann, su rigore al 58', e di Pogba al minuto 81'. Di Jedinak, al 63', il gol del momentaneo pareggio dell'Australia. La partita è stata equilibrata con la Francia che è sembrata un po' troppo imballata soprattutto nel ...