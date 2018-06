F1 | finisce il rapporto con la Renault | sarà la Honda a fornire i motori alla Red Bull a

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018) La Redha ufficializzato la fine delcon la, sottolineando come dprossima stagionelaa fornirle le power unit Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella. La Redlascia ladopo dodici anni e si affida, che fornirà al team di Milton Keynes le power unit per le prossime due stagioni. Photo4 / LaPresse Un accordo biennale che soddisfa e non poco Chris Horner, attratto dcrescita deigiapponesi avvenuta negli ultimi mesi: “questo accordo pluriennale con laè l’inizio di una nuova entusiasmante fase in cui la Redproverà a competere non solo per le vittorie nelle singole gare, ma anche per quello che è sempre il nostro obiettivo principale: i titoli Mondiali. Crediamo che questa collaborazione ci consentirà di competere ad un livello ancora più alto, e dopo un’attenta ...