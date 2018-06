Ex-clienti di TIM o Vodafone ora in Iliad? Ecco tutte le offerte winback attivabili

TIM - due offerte per ingolosire i clienti “altrui” : si parte da 20 GB a 7 euro al mese : Continua la battaglia di offerte tra operatori telefonici. Per fortuna, verrebbe da dire. L'ultima ad attaccare la concorrenza a colpi di "giga" è TIM L'articolo TIM, due offerte per ingolosire i clienti “altrui”: si parte da 20 GB a 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti in offerta per i clienti Iliad - Wind Tre - Tim : Vodafone Special Minuti, le tariffe dell'operatore rosso dedicate a chi passa a Vodafone effettuando la portabilità del numero con possibilità di avere da 10GB a 30GB e 1000 Minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali, sono state prorogate e dedicate ai clienti del quarto operatore, Iliad e a quelli provenienti da Tim, Wind Tre e di operatori virtuali. Vodafone Special Minuti 10GB I clienti Tim e CoopVoce potranno passare a ...

Offerte anti Iliad/ Tim propone la tariffa IperGo per riprendersi i clienti - Vodafone fa lo stesso con Winback : Offerte anti Iliad, Tim propone la tariffa IperGo per riprendersi i clienti, Vodafone fa lo stesso con Winback. Gli operatori mobili cercano di recuperare i vecchi aficionados

LG G7 ThinQ a rate con Tim per i clienti da almeno un anno : LG G7 ThinQ a rate con Tim per i clienti da almeno un anno è acquistabile ad un prezzo davvero incredibile. Il nuovo top di gamma sudcoreano ha un prezzo ufficiale di 849,99€, mentre acquistandolo a rate il costo è più che dimezzato. LG G7 ThinQ a rate con Tim Per poter acquistare a rate l'ultimo top di gamma LG occorre essere clienti Tim da almeno un anno e avere già un'offerta dati attiva oppure che ne attivino una tra quelle della ...

TIM Limited Edition Online attivabile online da tutti i nuovi clienti : TIM Limited Edition online è una nuova offerta con cui TIM vuol provare a rubare clienti alla concorrenza permettendone l'attivazione online, direttamente tramite il sito.

Tim - Tre e Vodafone tentano alcuni ex clienti e clienti Iliad : Scopriamo alcune winback, oferte ad personam e tentazioni per chi ha deciso di passare a Iliad, proposte da Tre, Vodafone e TIM.

clienti Iliad o MVNO? TIM vi tenta con TIM 7 ExtraGo New a 7 euro al mese : A partire da oggi, 7 giugno, i Clienti di Iliad e degli operatori virtuali possono passare il loro numero a TIM attivando la nuova offerta TIM 7 ExtraGo New, che include un bel pacchetto a 7 euro.

TIM 10 SuperGo in offerta a 10 euro al mese per i primi sei mesi per alcuni ex clienti : TIM sta offrendo ad alcuni ex clienti la possibilità di attivare TIM 10 SuperGo a 10 euro al mese per i primi sei mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli

clienti TIM da almeno un anno? Da domani potrete acquistare LG G7 ThinQ a 300 euro : Se vi è piaciuto LG G7 ThinQ ma non volete spendere gli 849 del prezzo di listino, da domani dovreste avere una interessante proposta da parte di TIM, a patto di essere Clienti da almeno un anno.

Tim Party : regali per i clienti fisso e mobile - ecco come ricevere il primo : Tim Party sta arrivando, il nuovo servizio dell'operatore blu per fidelizzare i clienti sia della telefonia fissa che mobile, probabilmente simile a Vodafone Happy (scopri come ottenere 2GB gratis), partirà tra due giorni e il primo regalo è già disponibile. Tim Party: regali in arrivo Tim Party partirà tra due giorni e 8 ore, per la precisione a partire dal 28 maggio alle ore 20. Cosa sia di preciso non è ancora noto anche se non è ancora noto anche se non è ...

In arrivo TIM Party come Vodafone Happy? Primo premio a tutti i clienti fino al 28 maggio : TIM Party sarà il corrispettivo del programma Vodafone Happy come programma di fidelizzazione dei clienti? All'apparenza sembrerebbe proprio di si. Il prossimo 28 maggio, il vettore (ex Telecom Italia) farà partire una campagna promozionale per tutti i suoi utenti, sia legati ai servizi mobili che a quelli di linea fissa. Per il momento, c'è un certo alone di mistero sull'iniziativa ma è anche vero che un Primo premio è già in palio. In ...

Wind Smart Easy : le proposte per i clienti TIM - Vodafone - Tre - MVNO : Wind Smart Easy sono le proposte dell'operatore arancione per i clienti Tim, Vodafone, Operatori virtuali e per gli ex clienti indipendentemente dall'operatore attuale che si possono attivare entro il 22 maggio. In alcuni casi sarà necessario attendere la ricezione di un SMS Winback, mentre negli altri occorre richiedere i codici coupon online che poi andranno portati in negozio per l'attivazione di una delle offerte dedicate ...

TIM rilancia le offerte Ten Go con 30 GB e 10 Super Go con 20 GB per i nuovi clienti : TIM rilancia oggi le offerte TIM Ten Go +20 e 10 Super Go, che saranno attivabili - salvo le eventuali proroghe - presso i negozi TIM fino al 22 maggio da nuovi clienti, anche senza richiedere la portabilità