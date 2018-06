Ex azzurra di equitazione si getta da un cavalcavia e centra un furgone sulla Cassia bis

huffingtonpost

(Di martedì 19 giugno 2018) Si è suicidata lunedì mattinandosi da unche passa sopra labis, all'altezza dello svincolo per Prima Porta e Castel de' Ceveri. È caduta sul tettuccio di unche stava passando proprio in quel momento in direzione Roma. Un impatto fortissimo, che ha ucciso la donna sul colpo e fatto ribaltare ilqualche metro più in là. È morta così Consuelo Palmerini, 46 anni, ex campionessa di, amazzone di livello internazionale e istruttrice federale. L'uomo che guidava il, Carlo Peciaroli, 68 anni, è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. Ancora ignote le cause del suicidio. Nell'auto e nell'abitazione non è stato trovato alcun biglietto.Gli investigatori – scrive il Corriere della Sera – avrebbero ascoltato amici e familiari dell'ex campionessa, ...