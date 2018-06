Evra | “Ronaldo una macchina e se vi invita a cena non ci andate”

calcioweb.eu

(Di martedì 19 giugno 2018) “Se Cristiano Ronaldo via mangiare è meglio dirgli di no”. E’ la curiosa affermazione di Patriceex compagno di squadra di CR7 ai tempi del Manchester United. In una intervista a ITV Sport il giocatore francese ha voluto ricordare un episodio. “Cristiano mi aveva detto di andare dopo l’allenamento a casa sua; sono andato, ero stanco, e a tavola c’era solo una insalata, del pollo e dell’acqua. Abbiamo iniziato a mangiare e ho pensato che dopo sarebbe arrivato qualcos’altro, magari della carne, invece niente”. “Finito di mangiare -prosegueil suo racconto-, Ronaldo si è alzato e ha cominciato a palleggiare con un pallone dicendomi se volevo fare qualche tiro, gli ho detto che volevo prima finire di mangiare ma successivamente l’ho accontentato. Alla fine mi ha domandato se ci fossimo visti per mangiare o ...