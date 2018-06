Eventi meteo estremi in India | oltre 500 vittime dall’inizio dell’anno

Hawaii - eccezionali Eventi meteorologici innescati dalle eruzioni del vulcano Kilauea : eccezionali eventi meteorologici stanno colpendo la Grande Isola delle Hawaii , dove il vulcano Kilauea continua ad eruttare dal 3 maggio. Il Servizio Meteorologico Nazionale delle Hawaii è stato costretto ad emanare un’incredibile allerta per maltempo invernale dopo la comparsa di pioggia congelantesi e ghiaccio in alcune aree. L’insolito evento meteorologico è incredibilmente raro alle Hawaii e gli esperti hanno ammesso che si tratta di ...

