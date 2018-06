Euro ai minimi 11 mesi tra escalation Dazi e rassicurazioni Draghi

L'Euro torna sotto quota 1 - 16 dollari a nuovi minimi da 7 mesi : Roma, 15 giu. , askanews, Euro ancora in pesante flessione sul mercato dei cambi, a 1,1548 dollari negli scambi mattutini in Europa, sui minimi da inizio novembre, dopo che ieri la valuta condivisa ...

Eurozona - il PMI cresce ai minimi in 15 mesi : Teleborsa, - Continua ad rallentare la crescita del settore manifatturiero dell'Eurozona a maggio. L'Indice finale IHS Markit PMI del Settore Manifatturiero dell'Eurozona è diminuito dal valore di 56,...

Eurozona - il PMI cresce ai minimi in 15 mesi : Continua ad rallentare la crescita del settore manifatturiero dell'Eurozona a maggio. L'Indice finale IHS Markit PMI del Settore Manifatturiero dell'Eurozona è diminuito dal valore di 56,2 di aprile, ...

Euro risale da minimi 10 mesi - guarda a crisi politica Italia : L'Euro recupera parzialmente terreno e si porta brevemente sopra 1,16 sul dollaro allontanandosi dal minimo di dieci mesi visto ieri, in una situazione in cui però la crisi politica Italiana frena i tentativi di ulteriore recupero.

Tokyo - chiusura in calo - 0 - 55% - - Euro ai minimi in 11 mesi sullo yen : La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che giudicano sempre più intricata l'instabilità politica in Italia sul medio e lungo termine. Il Nikkei ha ceduto lo 0,...

Cambi - Euro a minimi 11 mesi sullo yen : ANSA, - TOKYO, 29 MAG - Continua a pesare l'incertezza politica in Italia sui mercati valutari asiatici. Poco dopo le 12:00 locali , le 5:00 in Italia, l'euro è sceso sotto i 127 yen, ai minimi in 11 ...

Mercati sempre in tensione : Spread lievita e Euro va giù a minimi 6 mesi : Mercati ancora in fibrillazione, in risposta alla situazione di crisi politica che permane in Italia, anche dopo l'incarico affidato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella a Carlo Cottarelli per

L'Euro cala fin sotto 1 - 17 dollari a nuovi minimi quasi 6 mesi : Roma, 23 mag. , askanews, L'euro accentua i nuovi indebolimenti sul mercato dei cambi finendo sotto quota 1,17 sul dollaro americano per la prima volta da quasi 6 mesi a questa parte. Nel corso della ...

Produzione imprese Eurolandia maggio frena ai minimi da 18 mesi : Roma, 23 mag. , askanews, Nuovi segnali di rallentamento dell'attività economica dell'area euro. A maggio l'indice dei responsabili degli approvvigionamenti sulla Produzione delle imprese è calato al ...

Eurozona - delude il PMI : siamo ai minimi di un anno e mezzo : Arrivano brutte notizie per l'economia dell'Eurozona. Secondo gli ultimi dati pubblicati questa mattina, a maggio l'attività dell'intera area ha toccato i minimi da un anno e mezzo. A "raccontarlo" è l'Indice PMI IHS Markit Composito, che si è posizionato a maggio a 54,1 punti. Si tratta di un dato comunque maggiore della soglia che divide espansione da recessione, ma è in calo dai 55,1 punti di aprile e al di sotto anche delle previsioni del ...

Pmi Eurozona a minimi da novembre 2016 : ANSA, - ROMA, 23 MAG - L'indice Pmi composito dell'Eurozona che monitora l'attività dei settori manifatturiero e dei servizi, scende ai minimi da novembre del 2016. A maggio la lettura preliminare ...