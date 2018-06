Estate Milano 2018 Tornano gli eventi organizzati dal Politecnico

Il 'Giocastrocche Show' dei Piccoli Cantori di Milano all'Estate Sforzesca 2018 : Estate Sforzesca, quest'anno giunta alla sesta edizione, è una rassegna promossa e coordinata da Comune di Milano per animare l'estate di milanesi e turisti con spettacoli ed eventi di ogni genere e ...

Valeria Marini e Patrick Baldassari - nozze segrete? / "Si terranno quest'Estate a Milano Marittima" : lo scoop! : Valeria Marini e Patrick Baldassari, matrimonio segreto per la showgirl? Lo scoop dal settimanale Oggi: "Si terrà quest'estate a Milano Marittima"(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:20:00 GMT)

Libri : Milano - al via oggi 'Sormani d'Estate 2018' (3) : (AdnKronos) - Seguirà un altro incontro internazionale: protagonista la scrittrice americana Rachel Kadish che presenterà per la prima volta in Italia 'Il peso dell’inchiostro' (Neri Pozza), romanzo vincitore del National Jewish Book Award. A presentarlo, la scrittrice e traduttrice Elena Loewenthal

Libri : Milano - al via oggi 'Sormani d'Estate 2018' (2) : (AdnKronos) - Il terzo appuntamento della rassegna è dedicato a una struggente storia d’amore, di vita e di morte: Yari Selvetella presenterà il suo 'Le stanze dell’addio' (Bompiani), finalista al Premio Strega 2018. A leggerne alcuni brani Emanuela Villagrossi. Il 26 giugno l’attore Gioele Dix pres

Libri : Milano - al via oggi 'Sormani d'Estate 2018' : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Prende il via oggi la quarta edizione di Sormani d’Estate, iniziativa diventata ormai un punto di riferimento dell’estate milanese. Ancora una volta la Corte d’Onore della Biblioteca ospiterà una serie di incontri tra letteratura e spettacolo, cultura e divertimento. Qu

Milano - torna 'Estate Sforzesca' : spettacoli fino al 26 agosto : Nella splendida cornice del Cortile delle Armi ogni sera, dal 9 giugno al 26 agosto, parole musica e passi di danza animeranno l'Estate di cittadini e dei turisti in visita in città con spettacoli a ...

Milano. Torna Estate Sforzesca fino al 26 agosto : Oggi, sabato 9 giugno, verrà inaugurata Estate Sforzesca, la rassegna di spettacoli di musica, teatro e danza giunta alla sesta

Milano. Estate insieme al via la sesta edizione : Il Municipio 5, in collaborazione con le organizzazioni aderenti al Tavolo Sociale Anziani del Municipio 5, realizza il progetto “Estate

Cinema all’aperto d’Estate : cosa propone Milano : Il Cinema all’aperto è da sempre un must dell’estate. Se però un tempo l’organizzazione era spesso improvvisata (soprattutto nei piccoli centri) ora le cose si fanno per bene e, se possibile, anche in grande. È il caso di una città come Milano, ricca di abitanti con fame di cultura, che è ormai diventata un modello da seguire (e inseguire). Qui le proiezioni sono iniziate a maggio con l’inaugurazione del Cinema Bianchini ...

I concerti de Lo Stato Sociale in Estate - le date del tour da Milano a Roma e Pescara con canzoni scelte di fan : Sono stati annunciati i concerti de Lo Stato Sociale attesi in estate. Ai cinque appuntamenti già noti in importanti Festival italiani si aggiungono nuovi concerti in tutta la penisola. Partirà l’8 giugno dal Carroponte di Milano la nuova leg di concerti de Lo Stato Sociale, dopo il nuovo singolo, Facile, la cui versione originale è contenuta in Primati in duetto con Luca Carboni. Alla tappa del Carroponte fanno seguito gli appuntamenti ...

Milano - svaligiavano appartamenti in centro : arrEstate tre insospettabili : Milano, svaligiavano appartamenti in centro: arrestate tre insospettabili Milano, svaligiavano appartamenti in centro: arrestate tre insospettabili Continua a leggere L'articolo Milano, svaligiavano appartamenti in centro: arrestate tre insospettabili proviene da NewsGo.

ArrEstate le tre 'vampire' di Milano : svaligiarono anche la casa del sindaco Sala : Tre donne rom, le cosiddette vampire di Milano, sono state Arrestate dalla polizia per numerosi furti nelle case del centro di Milano , compreso quello clamoroso ai danni dell'abitazione del sindaco, ...