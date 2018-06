Esenzioni | Riduzioni e Agevolazioni Imposta sulla pubblicità | casi ed esempi pratici

Imu e Tasi - ecco chi ha diritto ad Esenzioni e riduzioni : Mancano pochi giorni al 18 giugno, data in cui è fissato l’appuntamento con il versamento della prima rata dell’Imu e della Tasi. Oltre alle regole generali, ci saranno numerose eccezioni. Per pagare la quota corretta, senza rischiare di incorrere in sanzioni, bisogna verificare bene di rientrare o meno in qualche caso particolare che prevede esenzioni o riduzioni. La stampa del modello F24 si può reperire dai siti online di molte banche, ...