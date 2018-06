Escalation dazi USA-Cina deprime mercati UE : Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite e chiudere la seduta sulla linea di parità. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street con l'...

Forex - Escalation dazi e parole Draghi : euro ai minimi da luglio : L'acuirsi della crisi commerciale tra Washington e Pechino e le rassicurazioni del presidente BCE, Mario Draghi "saremo pazienti nel determinare la tempistica del primo rialzo dei tassi e ...

Euro ai minimi 11 mesi tra Escalation dazi e rassicurazioni Draghi : Roma, 19 giu. , askanews, Cadendo fino a 1,1530 dollari l'Euro ha stabilito un nuovo minimo da 11 mesi a questa parte rispetto alla valuta Usa. A muovere la parità Euro-dollaro è l'effetto combinato ...

Mercati in fibrillazione per i dazi Usa. E ora si rischia un'Escalation totale : Cina e Ue furiose con Trump per la tassa, scattata questa notte, su acciaio e alluminio. Già pronta da tempo una lista, un centinaio di prodotti, sui quali l'Unione Europea, a sua volta, applicherà la ...

I dazi di Trump : stangata su acciaio Per l?Italia in gioco 760 milioni ma il vero rischio è l?Escalation L'anteprima sul Messaggero Digital : Un colpo certo, anche se non durissimo. I dazi su acciaio e alluminio toccherebbero circa 760 milioni di export complessivo dall?Italia, con effetti molto differenziati tra le varie tipologie...

Dazi : Cina - no Escalation ma pronti a difendere interessi

Usa - Wsj rivela : “Trump vuole dazi del 20% su auto importate”. L’allarme di Coldiretti : “Escalation di ritorsioni” : In assenza di smentite è più che una voce: Trump sarebbe pronto a mettere dazi del 20% anche sulle auto importate, con un occhio alle emissioni ma soprattutto agli interessi dell’industria nazionale. La notizia viene data dal Wall Street Journal e in un attimo rimbalza in Italia e nel mondo. Filtra dall’incontro tra The Donald e i produttori che si è svolto alla Casa Bianca. L’amministrazione Usa spiega la mossa con l’intenzione di applicare ...