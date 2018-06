“Ero la sposa più brutta del mondo” La trasformazione di questa donna

caffeinamagazine

(Di martedì 19 giugno 2018) Una giornata trascorsa a giocare con il figlioletto nato da poco, coccolandolo e cercando di farlo ridere, al settimo cielo per essere diventato finalmente genitore. Poi, la stanchezza che inizia improvvisamente a farsi sentire, anche a causa della nottata quasi in bianco appena trascorsa a causa dei pianti del neonato. E un errore che purtroppo si è rivelato terribile, scatenando una tragedia che ha distrutto una famiglia: lui, Carmine Martino, giovanissimo papà di soli 20 anni, si è infatti appisolato sul divano dove si era appena sdraiato con il bebè appoggiato sul petto. Il piccolo Lucas, questo il nome del bambino di soli 2 mesi, mentre il genitore dormiva è scivolato lateralmente, incastrato tra la spalliera del divano e le braccia del padre che nel sonno si era voltato. Non riuscendo a respirare, è morto soffocato accanto al padre, ignaro di tutto. Soltanto quando la ...