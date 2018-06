Ermal Meta e Fabrizio Moro Sul palco le stelle dal volto umano Con il cuore nel nome di

Come votare per il Premio 105 del Wind Summer Festival con Ermal Meta - Irama - Benji e Fede e gli altri : Tutte le istruzioni su Come votare per il Premio 105 del Wind Summer Festival, con tanti ospiti e 6 giovani pronti a contendersi il titolo di singolo dell'estate. Anche quest'anno, Radio 105 è media partner dell'evento e ha già messo a disposizione una piattaforma di votazione nella quale sarà possibile scegliere il proprio brano preferito. Tra le 10 canzoni più votate, sarà Radio 105 a scegliere il brano migliore per consegnare il Premio ...

Ermal Meta a Radio Subasio il 18 giugno per uno showcase acustico esclusivo : come seguire la diretta : Lo showcase di Ermal Meta a Radio Subasio, un appuntamento con la musica del cantautore originario di Fier che si racconterà attraverso musica e parole in diretta Radio. Protagonista di Subasio Music Club, Ermal Meta sarà ospite lunedì 18 giugno a Radio Subasio, a partire dalle ore 21. Ermal Meta a Radio Subasio delizierà i fan presenti e tutti quelli collegati con un'ora di musica in acustico, durante cui ripercorrerà alcune tappe ...

Premio 105 e cast del Wind Summer Festival - da Irama a Ermal Meta ed Emma : Il cast del Wind Summer Festival è finalmente ufficiale. Come prevedibile, saranno numerosi gli artisti a calcare il palco dell'evento trasmesso da Piazza del Popolo, con la conduzione di Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. La produzione torna nelle mani di Fascino dopo un anno sabbatico, mentre rimane stabile la collaborazione con F&P Group di Ferdinando Salzano. Gli artisti chiamati a partecipare si contenderanno la ...

Reggio Emilia - Ermal Meta - Caparezza e i Negrita Al Lime Space : Lime Space è la naturale evoluzione del progetto Lime Theater di Medials, per dare vita in un luogo strategico della città a uno spazio per spettacoli, manifestazioni culturali e di intrattenimento ...

Video e scaletta della festa di Fabrizio Moro all’Olimpico di Roma - duetti con Ermal Meta - Ultimo e Mannoia e il ricordo di Cucchi : Il debutto di Fabrizio Moro all'Olimpico di Roma sabato 16 giugno ha avuto il sapore della festa misto alla commozione e alla gratitudine per un traguardo che solo qualche anno fa non sarebbe sembrato così a portata di mano e che invece oggi è il coronamento di una carriera fatta di piccoli grandi passi, di cura artigianale di ogni progetto, di dedizione estrema alla musica. L'ex ragazzo di San Basilio e Setteville è arrivato sul palco Romano ...

Gli ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione - annunciati i primi nomi da Elodie a Ermal Meta e Michele Bravi : annunciati i primi ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione, il nuovo appuntamento con la musica dell'estate che animerà Piazzale Roma nelle prossime settimane. Dal 30 luglio al 24 agosto si svolgerà la kermesse estiva che da anni porta sul palco di Riccione i big della musica italiana ed internazionale, oltre che aspiranti cantanti ed emergenti. Quest'anno tra gli ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione vi sono le giovani Elodie e ...

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live da Ermal Meta a Fabrizio Moro - Irama - Biondo - Benji e Fede : Sono stati annunciati i primi ospiti di Radionorba Battiti Live. La nuova edizione della tournée itinerante di Radionorba si compone di 5 appuntamenti al sud Italia. Saranno le città di Ostuni, Lecce, Andria, Melfi e Bari ad accogliere gli eventi di Radionorba Battiti Live, condotti da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Radionorba Battiti Live inizia il 1° luglio ad Ostuni per proseguire l’8 luglio a Lecce, il 15 luglio ad Andria, il 22 ...

Ermal Meta - Fedez e Coez tra gli autori più ambiti alla Maturità 2018 : il cantautorato di oggi come argomento agli esami di Stato : Un tema sempre caldo quello degli scritti degli esami di Stato: insieme a 5 mila maturandi, Skuola.net ha stilato una lista degli autori più ambiti alla Maturità 2018, seguendo le preferenze degli studenti. Com'è noto, il Miur propone ogni anno nuove sfide per coloro che devono affrontare gli esami di Maturità, riservando anche alcune "sorprese" per gli scritti di italiano. Skuola.net dunque ha proposto ad una cerchia di studenti una rosa di ...

Amici - Pio e Amedeo a Ermal Meta : «Sei venuto col gommone». Il cantante dopo qualche ora replica così : ' Sei venuto col gommone e ti abbiamo salvato noi pugliesi, ora caccia i soldi! '. Una battuta che qualcuno potrebbe definire razzista, quella di Pio e Amedeo che, ospiti dello studio di Amici per la ...

Ermal Meta canta Dall’Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards in mezzo al pubblico dell’Arena e riceve il premio per il Live (video) : Ermal Meta canta Dall'Alba Al Tramonto ai Wind Music Awards 2018: martedì 12 giugno il cantautore di Fier è tornato sul palco dell'Arena di Verona per esibirsi con il suo nuovo singolo estivo, estratto dall'album certificato disco d'oro Non abbiamo armi. Ermal Meta, che martedì scorso si è esibito insieme a Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente, ha fatto ritorno sul palco della prestigiosa Arena di Verona per ritirare alcuni premi. Per ...

