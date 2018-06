Elisabetta Franchi presenta la nuova 24 7 GALLERY

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018) Essenzialità cosmopolita: la24/7. Laborsa con una misura per ogni momento del giorno Nuove interpretazioni metropolitane, design ultra glamour e animo cosmopolita: la24/7 firmataè l’accessorio protagonista dell’every-day urbano. L’essenzialità del concept daily si unisce ad uno stile delicato e lineare per dar vita ad una shopper versatile, indispensabile oggetto del desiderio che scandisce con eleganza il ritmo quotidiano della city. Lo spirito leggero di un sac à porter dal mood funny e versatile che con un look rigorosamente black&cream accompagna in ogni momento della giornata: la 24/7 è un mix perfetto di sofisticatezza e funzionalità. Un nome che racconta uno stile di vita: 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per un accessorio che esprime la sua massima trasversalità. Ispirata ad ogni momento della giornata, la 24/7 nasce in tre volumi ...