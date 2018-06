Eleonora Brigliadori a ' Pechino Express' | esplode la bufera

A proposito del post indecente di Eleonora Brigliadori su Nadia Toffa : Tutto è pronto per la partenza dei concorrenti della settima edizione dell’adventure game di Rai due, Pechino Express, ma, forse, sarebbe bene che Magnolia, casa di produzione del programma, ci ripensasse prima di far salire i concorrenti sull’aereo diretto in Africa. La questione ruota tutta attorno ad un partecipante: Eleonora Brigliadori, anzi Aaron Noel, lo pseudonimo che l’ex showgirl si è scelta un paio di anni fa. È stata la stessa ...

Eleonora Brigliadori - in forse la sua partecipazione a Pechino Express dopo commento su Nadia Toffa : “Chi è causa del suo mal pianga se stesso” : Che Eleonora Brigliadori rifiuti con forza la chemioterapia per sconfiggere il cancro è ormai cosa nota. L’attrice e soubrette, particolarmente attiva tra gli Anni 80 e 90, è da anni una sostenitrice del “metodo Hamer”, inventato dall’omonimo medico teologo tedesco radiato dall’albo del medici e arrestato più volte. Tale medico sosteneva, in ordine sparso, che le metastasi sono un’invenzione della medicina, che ...

Eleonora Brigliadori vergognosa contro Nadia Toffa : ora anche il direttore della Rai chiede la sua esclusione da Pechino Express : Eleonora Brigliadori fuori dal cast di Pechino Express? Dopo il commento da brividi su Nadia Toffa, anche il direttore generale della Rai chiede l’esclusione dell’ex presentatrice dal programma Dopo la notizia della presenza, nel cast della settima edizione di Pechino Express, di Eleonora Brigliadori il web è insorto. Noti a tutti sono i colpi di testa della 58enne milanese, tra i quali spicca il servizio de Le Iene in cui la donna ...

«Pechino Express 2018» : tutti contro Eleonora Brigliadori (anche il direttore generale della Rai) : Il fronte è compatto e non sembra ammettere repliche: Eleonora Brigliadori non deve partecipare alla settima edizione di Pechino Express. A esprimere perplessità è il pubblico, indignato per le esternazioni dell’attrice sull’inutilità della chemioterapia e la lotta alla medicina tradizionale. Ma anche il direttore generale della Rai Mario Orfeo, che avrebbe chiesto a Raidue e Magnolia di escludere l’attrice dal ...

Eleonora Brigliadori - bufera con Nadia Toffa : ora rischia l'esclusione da Pechino Express : Non si placano le polemiche sulla partecipazione di Eleonora Brigliadori a Pechino Express . A mettere acqua sul fuoco ci ha pensato la stessa ex attrice che ha pubblicato un commento choc sulla ...

Eleonora Brigliadori attacca Nadia Toffa per il tumore : le reazioni su Instagram : In molti su Instagram hanno espresso solidarietà nei confronti di Nadia Toffa dopo l’attacco sconcertante di Eleonora Brigliadori all’inviata delle Iene che sta combattendo contro il cancro. Il commento dell’attrice riguarda proprio il tumore di Nadia: “Chi è causa del suo mal pianga se stesso il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza”. La giornalista non ha risposto ...

Eleonora Brigliadori a Pechino Express : la Rai chiede l’espulsione : Pechino Express: Mario Orfeo chiede l’espulsione di Eleonora Brigliadori Da quando è stato ufficializzato il cast della nuova edizione di Pechino Express, che andrà in onda il prossimo autunno sul secondo canale della tv di Stato, Eleonora Brigliadori è finita nel mirino del web. Secondo i colleghi di TvBlog, il direttore generale della Rai Mario Orfeo ha chiesto alla direzione di Rai2 e alla produzione dell’adventure reality Magnolia di ...

Pechino Express - il direttore generale della Rai contro Eleonora Brigliadori : La polemica sulla partecipazione di Eleonora Brigliadori a "Pechino Express 2018" sarebbe arrivata anche ai piani alti della Rai...

Pechino Express 2018 : Eleonora Brigliadori non è gradita - il popolo del web insorge! : A settembre 2018 tornerà sugli schermi di Rai 2 Pechino Express, arrivato ormai alla settima edizione. Al timone c’è sempre Costantino della Gherardesca e le coppie sono già state rese note. Pechino Express 7: le coppie in gara Le coppie sono quindi: Le Mannequin– formata da Rachele Fogar, modella e figlia di Ambrogio Fogar e dalla modella Linda Morselli I Ridanciani– formata da Tommaso Zorzi e da Paola Caruso I Surfisti- Andrea ...

I Retroscena di Blogo : Il direttore generale della Rai chiede l'esclusione di Eleonora Brigliadori da Pechino Express 2018 : La malattia è cosa seria e la cura di una malattia ancora di più. E' montata in questi giorni una dura e giustificata polemica legata alla partecipazione alla prossima edizione del programma d'intrattenimento di Rai2 Pechino Express di Eleonora Brigliadori. Una polemica di cui vi abbiamo dato conto da queste colonne e che non sembra placare, anzi monta ancora di più a seguito delle reiterate dichiarazioni pubbliche dell'ex annunciatrice di ...

Eleonora Brigliadori - FRASE CHOC SU NADIA TOFFA/ Bufera sulla Rai : "Non deve partecipare a Pechino Express" : ELEONORA BRIGLIADORI contro NADIA TOFFA, il post shock condiviso su Facebook prima di Pechino Express: “Chi è causa del suo male…”, l’indignazione web e le reazioni social.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:52:00 GMT)

Pechino Express - il web chiede l'esclusione di Eleonora Brigliadori dal cast : Il web chiede a gran voce l'esclusione di Eleonora Brigliadori dal cast di Pechino Express. L'adventure reality andrà in onda in autunno su Rai 2, ma le registrazioni sono imminenti (le coppie di viaggiatori prenderanno il via per Marocco, Tanzania e Sud Africa già prima della fine di giugno). La presenza della showgirl e attrice riccioluta ha fatto discutere sin dall'annuncio: le sue teorie contro la medicina tradizionale per la cura del ...

Eleonora Brigliadori : 'Il cancro? Chi è causa del suo mal...'. Ecco perché ha attaccato Nadia Toffa : Eleonora Brigliadori attacca Nadia Toffa . La conduttrice de Le Iene sta combattendo ormai da qualche mese contro il cancro che la affligge e che le ha impedito per lungo tempo di essere al timone ...

Eleonora Brigliadori a Nadia Toffa : 'Il cancro? Chi è causa del suo mal...'. Ecco perché lo ha detto : Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa . La conduttrice de Le Iene sta combattendo ormai da qualche mese contro il cancro che la affligge e che le ha impedito per lungo tempo di essere al timone ...