Ecco Noita | un roguelike basato sulla fisica

(Di martedì 19 giugno 2018) Tra i titoli mostrati durante l'ultimo E3 un titolo da tenere d'occhio e sicuramente, un.Come riporta RockPaperShotgun il trailer mostrato durante il PC Gaming Show mostra un ambiente totalmente distruttibile ed ottimi effetti di luce, in ultimo considerate che ogni singolo pixel nel gioco segue determinate leggi della. Il gioco non è nemmeno tra i più facili, dovrete infatti non solo prestare attenzione ai molti nemici che vi troverete davanti ma anche alle morti accidentali tramite l'interazione con l'ambiente.I ragazzi di Nolla Games hanno inoltre lavorato sul codice, raggiungendo i solidi 60 FPS, del resto la squadra è composta da Petri Purho, Olli Harjola e Arvi 'Hempuli' Teikari, creatori di Crayon Physics, The Swapper ed Environmental Station Alpha.Read more…