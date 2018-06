wired

: Ecco le copertine dei fumetti tratti da Stranger Things #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Ecco le copertine dei fumetti tratti da Stranger Things #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Ecco le copertine dei fumetti tratti da Stranger Things - pcexpander : Ecco le copertine dei fumetti tratti da Stranger Things #pcexpander #cybernews #notizie #news -

(Di martedì 19 giugno 2018) Essendo un condensato di cultura nerd e nostalgica, era naturale cheapprodasse a un ennesimo adattamento, quello a. Nelle scorse ore, infatti, l’editore americano di comics Dark Horse ha annunciato di aver raggiunto un accordo pluriennale con Netflix per il lancio di una linea diderivata dalla serie ambientata a Hawkins. I primi numeri sono attesi per settembre 2018. Secondo questo accordo, Dark Horse pubblicherà una serie dima anche graphic novel che espanderanno l’universo creato dai fratelli Duffer, andando a riprodurre le storie raccontate nei vari episodi ma anche raccontando vicende ulteriori accadute agli abitanti della stessa cittadina e anche nel Sottosopra. A occuparsi di questi adattamenti saranno l’autore Jody Houser (Faith, Orphan Black, Mother Panic), e gli artisti Stefano Martino, Keith Champagne, Lauren ...