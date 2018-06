E3 2018 | Overkill' s The Walking Dead - prova

E3 2018 : Overkill's The Walking Dead ha una data di uscita : Durante il PC Gaming Show all'E3 2018, Overkill's The Walking Dead ha ricevuto un trailer che ha, finalmente, svelato la data di uscita del gioco in tutto il mondo. Overkill's The Walking Dead, come saprete, è l'imminente sparatutto in prima persona per quattro giocatori. I giocatori combatteranno e spareranno insieme per sopravvivere all'apocalisse zombie. Il trailer dipinge un'immagine chiaramente desolante e mostra quello che i giocatori ...