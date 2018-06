È stato ucciso XXXTentacion | famoso rapper di 20 anni

Il rapper XXXTentacion è stato ucciso in Florida : Aveva 20 anni ed era uno dei più popolari artisti hip hop americani, ma si era parlato di lui anche per gravi accuse di violenza domestica The post Il rapper XXXTentacion è stato ucciso in Florida appeared first on Il Post.

Il rapper XXXTentacion è stato ucciso in Florida : Il rapper americano XXXTentacion è stato ucciso nel tardo pomeriggio mentre si trovava a Miami, raggiunto da alcuni colpi di arma da fuocoLa macchina di XXXTentacion sarebbe stata affiancata da una Dodge Journey nera mentre era ferma, dalla seconda auto sono partiti alcuni colpi di arma da fuco che sembrerebbe abbiano ucciso all'istante il cantante. XXXTentacion si trovava al centro di un grave caso di violenza domestica perseverata ai danni di ...

Il rapper XXXTentacion è stato ucciso in Florida : aveva 20 anni : Negli ultimi mesi era diventato uno dei più popolari artisti hip hop americani, ma si era parlato di lui anche per delle gravi accuse di violenza domestica The post Il rapper XXXTentacion è stato ucciso in Florida: aveva 20 anni appeared first on Il Post.

XXXTentation è morto/ Video - il rapper è stato ucciso in Florida a colpi di arma da fuoco : XXXTentation è morto, Video: il rapper è stato ucciso in Florida a colpi di fuoco mentre era a bordo della sua autovettura. Era uno dei cantanti più famosi della scena trap americana.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 00:40:00 GMT)

Ucciso in strada a colpi di pistola - arrestato il killer : "Infastidiva la mia fidanzata" : Si è presentato spontaneamente ai carabinieri, confessando di essere l'autore dell'omicidio del senegalese Assan Diallo. Il 54enne, Ucciso...

L’attore Domenico Diele è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere per aver investito e ucciso una donna nel giugno 2017 : L’attore Domenico Diele è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere per omicidio stradale con rito abbreviato. Nel giugno 2017 aveva investito e ucciso una donna nei pressi dell’uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Diele, The post L’attore Domenico Diele è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere per aver investito e ucciso una donna nel giugno 2017 appeared first on Il Post.

Migrante ucciso - Fico : sono qui per condoglianze dello stato : Il Presidente della Camera nella baraccopoli di san Ferdinando, in Calabria, dove viveva il Giovane ucciso il 2 giugno -

Operaio 22enne schiacciato e ucciso da muletto/ Vignole - Cgil su morte Davide Olivieri : "stato intervenga" : schiacciato da muletto, muore Operaio di 22 anni a Vignole: ennesimo incidente mortale sul lavoro. Il giovane si era ribaltato a bordo del mezzo, quindi il trasporto d'urgenza(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:52:00 GMT)

Vibo Valentia - arrestato sospetto killer di Soumayla Sacko/ Migrante ucciso per “vendetta contro i furti”? : Soumaila Sacko, svolta nell'omicidio di San Calogero: arrestato 43enne sospetto Antonio Pontoriero. Oggi esame autopsia sul Migrante ucciso in Calabria, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:55:00 GMT)

Soumaila Sacko - arrestato l’indagato Pontoriero/ Ultime notizie - migrante ucciso : “prove evidenti dall’inizio” : Soumaila Sacko, svolta nell'omicidio di San Calogero: arrestato 43enne sospetto Antonio Pontoriero. Oggi esame autopsia sul migrante ucciso in Calabria, le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:44:00 GMT)

Omicidio Soumaila Sacko : arrestato 43enne sospetto/ Ultime notizie - oggi autopsia migrante ucciso in Calabria : Soumaila Sacko, svolta nell'Omicidio di San Calogero: arrestato 43enne sospetto Antonio Pontoniero. oggi esame autopsia sul migrante ucciso in Calabria, le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:04:00 GMT)

Vibo Valentia - arrestato il killer di Sacko : è il nipote del proprietario del terreno in cui il migrante è stato ucciso : È stato arrestato stanotte Antonio Pontoriero, l’agricoltore di San Calogero accusato di aver ucciso il 2 giugno Saumayla Sacko, il 29enne migrante del Mali sorpreso dal presunto assassino mentre si trovava in un terreno abbandonato dove stava prelevando delle lamiere di alluminio. Le manette sono scattate stanotte quando, al termine di un’attività di indagine, la procura della Repubblica di Vibo Valentia ha valutato che c’erano elementi per ...

Omicidio Soumalya Sacko : arrestato il killer del migrante ucciso in Calabria : Si tratta di antonio Pontoriero, 43 anni, l'agricoltore residente nella zona di San Calogero. Il 29enne di origini maliane è stato ucciso sabato da un colpo di fucile alla testa mentre cercava lamiere in una fabbrica abbandonata.Continua a leggere

Bologna - buttafuori ucciso : dopo 20 anni arrestato presunto omicida : Bologna, buttafuori ucciso: dopo 20 anni arrestato presunto omicida Bologna, buttafuori ucciso: dopo 20 anni arrestato presunto omicida Continua a leggere L'articolo Bologna, buttafuori ucciso: dopo 20 anni arrestato presunto omicida proviene da NewsGo.