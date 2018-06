“È nata!” La famiglia reale cresce | a Buckingham Palace c’è una nuova royal baby La

caffeinamagazine

(Di martedì 19 giugno 2018) Chissà se George (che disprezza la gente – ironizzano su Facebook) odierà anche lei, lacuginetta che tutti chiamano la”., insomma laultimamente sempre in prima pagina di molti giornali europei. Ma veniamo a noi: Zara Phillips e suo marito Mike Tindall danno il benvenuto alla loro seconda bambina, come è stato annunciato da. Lad’Inghilterra, figlia della Principessa Anna, unica figlia femmina della Regina Elisabetta II, e suo marito il giocatore di rugby Mike Tindall, hanno salutato l’arrivo della loro seconda figlia nella giornata di lunedì. Ma pensate: è la settima pronipote della Regina. La piccola, il cui nome non è stato ancora annunciato, è nata allo Stroud Maternity Unit ed è la settima pronipote della Regina Elisabetta II. Le notizie della gravidanza di Zara sono arrivate un anno dopo ...