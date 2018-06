Roma - Droga e usura : blitz a Montespaccato - 58 arresti : 8:41 - La banda criminale sgominata oggi era egemone nel quartiere Romano di Montespaccato secondo gli inquirenti che oltre ai 58 arresti hanno disposto un sequestro di beni per sette milioni di euro circa. I sigilli sono stati apposti a 12 esercizi commerciali, 14 immobili, rapporti finanziari e diverse auto. Sempre secondo chi indaga il gruppo era impegnato in diversi rami: esercizio abusivo del credito, riciclaggio e reimpiego di capitali ...

Droga ed usura - vasta operazione delle Forze dell'Ordine : 58 arresti : Droga ed usura. Un'organizzazione criminale che operava tra l'Italia e la Spagna, che si è macchiata per diverso tempo di crimini quali traffico di Droga, usura, riciclaggio, estorsioni e sequestro di ...

Droga e usura a Roma - operazione congiunta polizia-carabinieri : 58 arresti : Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-carabinieri: 58 arresti Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-carabinieri: 58 arresti Continua a leggere L'articolo Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-carabinieri: 58 arresti proviene da NewsGo.

Roma - Droga e usura con metodi mafiosi : 58 arresti - sequestrati beni per 7 milioni al boss Gambacurta : Metodo mafioso: traffico di droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona. Tutto ciò con l'aggravante delle modalità mafiose: è scattata una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e ...

Droga e usura : 58 arresti tra Roma - Sardegna - Molise e Spagna : Roma – Vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia Civil spagnola, tra Roma, la Sardegna, il Molise e il Piemonte, nonchè in Spagna. Questo per dare esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 58 persone. Tale ordinanza è stata emessa dal GIP di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Associazione a ...

Droga e usura a Roma - 58 arresti : ANSA, - Roma, 19 GIU - Traffico di Droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona, con l'aggravante delle modalità mafiose: è in corso una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e della ...

Droga e usura a Roma : 58 arresti - sequestri per 7 milioni di euro - : Traffico di stupefacenti, riciclaggio, estorsioni e sequestro di persona, tutti con l'aggravante delle modalità mafiose. Decine di persone sono finite nel mirino di una vasta operazione in corso tra ...

Droga e usura a Roma : 58 arresti - sequestri per 7 milioni di euro : Droga e usura a Roma: 58 arresti, sequestri per 7 milioni di euro Traffico di stupefacenti, riciclaggio, estorsioni e sequestro di persona, tutti con l'aggravante delle modalità mafiose. Decine di persone sono finite nel mirino di una vasta operazione in corso tra la Capitale, la Sardegna, il Molise, il Piemonte e la ...

Droga e usura a Roma - 58 arresti : ANSA, - Roma, 19 GIU - Traffico di Droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona, con l'aggravante delle modalità mafiose: è in corso una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e della ...

Droga e usura. Blitz contro la mafia di Montespaccato - 58 arresti tra Roma - Sardegna - Molise - Piemonte e Spagna : Traffico di Droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona, con l'aggravante delle modalità mafiose: è in corso una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia civil spagnola, tra Roma, la Sardegna, Molise e Piemonte e Spagna per eseguire un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 58 persone, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Dda, ...

Droga e usura a Roma - 58 arresti : 8.25 Carabinieri del comando provinciale di Roma, Polizia di Stato e Guardia Civil spagnola hanno eseguito 58 misure cautelari nei confronti di un'organizzione criminale di tipo mafioso, egemone nel quartiere Montespaccato,nella Capitale. Tra i reati contestati:usura, estorsione, sequestro di persona, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, traffico internazionale di Droga con ...

Roma - Droga e usura 58 arresti/ Ultime notizie : vasta operazione di carabinieri e polizia in corso : Roma, droga e usura 58 arresti, Ultime notizie: vasta operazione di polizia e carabinieri in corso. Una serie di arresti fra l'Italia e la Spagna, per vari reati con l'aggravante mafiosa(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 08:08:00 GMT)

Roma - Droga e usura : 58 arresti : Ancora un'associazione di stampo mafioso nella Capitale. Questa volta i carabinieri e la polizia hanno agito nella zona di Montespaccato arrestando 58 persone all'alba di martedì nel corso di una ...

Droga e usura a Roma - 58 arresti : Traffico di Droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona, con l'aggravante delle modalità mafiose: è in corso una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e della Polizia di Stato, con ...