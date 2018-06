Droga e usura Blitz contro la mafia di Montespaccato | 58 arresti tra Roma | Sardegna

huffingtonpost

: Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-Cc: 58 arresti #roma - MediasetTgcom24 : Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-Cc: 58 arresti #roma - PARCELConsorzio : Countryside Rest & Rome: Droga e usura, 58 arresti tra Roma, Sardegna, Moli... - renato93566733 : RT @SkyTG24: #UltimOra Droga e usura, 58 arresti tra #Roma e varie Regioni. Sgominato gruppo criminale della Capitale. Reati contestati con… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Traffico di, riciclaggio,, estorsioni, sequestro di persona, con l'aggravante delle modalità mafiose: è in corso una vasta operazione dei Carabinieri die della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia civil spagnola, tra, la, Molise e Piemonte e Spagna per eseguire un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 58 persone, emessa dal gip disu richiesta della locale Dda, a carico di un'associazione egemone a, alla periferia di.Per gli inquirenti l'associazione a delinquere era capeggiata da Franco Gambacurta e finalizzata a una serie di delitti aggravati dalle modalità mafiose. In particolare, esercizio abusivo del credito, estorsioni, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza ...