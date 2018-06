Draghi | sulla fine del QE ' non è detta l' ultima parola'

Governo - Financial Times : “La turbolenza italiana e il dilemma di Draghi sulla fine del piano di acquisto di titoli” : La situazione italiana avrà un impatto a catena sulle decisioni di Mario Draghi e degli altri membri del direttivo Bce sulle sorti del quantitative easing, il piano di acquisto di titoli di Stato che stando alla tabella di marcia fissata nel 2017 è destinato a esaurirsi a settembre. A scriverlo è il Financial Times , che mette in luce il “ dilemma ” del governatore dell’Eurotower tirato per la giacchetta dai “falchi” ...

Troppe intercezze sulla crescita - Draghi e la Bce non discutono la futura politica monetaria : Il consiglio direttivo Bce non ha discusso sulle prospettive di politica monetaria «in sé». Non è stato discusso, in particolare, che forma prenderà il quantitative easing dopo settembre, quando finirà la fase che prevede acquisti per 30 miliardi al mese...