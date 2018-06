Draghi : Bce manterrà stimolo necessario : Per accompagnare la ripresa dell'inflazione in uno scenario caratterizzato da incertezze,"occorre che la politica monetaria nell'Eurozona rimanga paziente, persistente e prudente",ha detto.La Bce "...

Draghi : Bce manterrà stimolo necessario : 12.38 "La nostra recente decisione unanime assicura che il necessario sostegno da parte della politica monetaria resti al suo posto". Così il presidente Bce, Draghi , sul ritiro del Quantitative easing dal prossimo gennaio. Per accompagnare la ripresa dell'inflazione in uno scenario caratterizzato da incertezze,"occorre che la politica monetaria nell'Eurozona rimanga paziente, persistente e prudente",ha detto.La Bce "rimarrà paziente nel ...

Aiuti Bce - Draghi : “Saremo pazienti sul rialzo dei tassi. Il quantitative easing può riprendere se emergono imprevisti” : La ripresa dell’inflazione verrà accompagnata con pazienza e, qualora fosse necessario, la Banca centrale europea è pronta a riprendere il programma di acquisto dei titoli di Stato se lo scenario dovesse mutare. Mario Draghi parla al forum delle banche centrali a Sintra, in Portogallo, e torna sul rallentamento e poi l’azzeramento della politica adottata dalla Bce negli ultimi anni, annunciata la scorsa settimana. Per accompagnare la ...

Bce - Draghi : 'tra rischi al ribasso su economia globale aumento minacce protezionismo' : "I rischi al ribasso che incombono sull' economia globale includono l' aumento delle minacce di protezionismo". Lo ha detto Mario Draghi , numero uno della Bce, nel discorso di apertura del forum della Bce delle banche centrali, a Sintra, in ...

