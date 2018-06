Dolore acuto | la storia di Bianca | 27 anni per dare un nome alla mia ‘bestia nera’

meteoweb.eu

: RT @PerolioCarlotta: l dolore più acuto è quello di riconoscere noi stessi come l’unica causa di tutti i nostri mali. - Sofocle - Bea_bebu99 : RT @PerolioCarlotta: l dolore più acuto è quello di riconoscere noi stessi come l’unica causa di tutti i nostri mali. - Sofocle - PerolioCarlotta : l dolore più acuto è quello di riconoscere noi stessi come l’unica causa di tutti i nostri mali. - Sofocle - silviabonasegal : L'artrosi nel cane è purtroppo molto frequente, sia come dolore acuto che cronico. Saperlo riconoscere non è sempre… -

(Di martedì 19 giugno 2018) All’inizio era un mal di schiena. Poi è diventata la Bestia nera. “Uncosì reale e tangibile da poter essere visto come una presenza scura sempre accanto. Un alter ego nero che mi tratteneva ogni volta che provavo a muovermi, a chinarmi per prendere un oggetto”. Un peso che non andava via, lo raccontaZuccarone, 43. Un peso che ora non la schiaccia più: “Mi ci sono voluti 27, mafine sono riuscita a darle un: spondilite anchilosante”. Capire i sintomi che la tormentavano da quando era 14enne è stata un’odissea e la diagnosi è arrivata quasi come un regalo. “Ero felice, potevo curarmi”. La donna si racconta oggi a Milano durante la presentazione della campagna ‘SAi che hai la SA?’, promossa da Novartis con il patrocinio di Apmar Onlus, l’Associazione nazionale persone con malattie ...