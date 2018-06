Diritti umani | Usa lasciano il Consiglio dell' Onu per protesta

Usa pronti ad uscire dal Consiglio Diritti umani Onu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Acquasparta - la musica al servizio dei Diritti umani : Il mondo sembra non ascoltare il grido di milioni di persone che vivono sottomesse alle violenze, non solo in quel mondo chiamato, banalmente, 'terzo' ma anche molto più vicino a noi di quanto non si ...

Usa - 2000 bambini separati dai genitori al confine col Messico/ Onu contro Trump : "Violati Diritti umani" : Usa, 2000 bambini separati da genitori al confine con Messico: ultime notizie, tolleranza zero dell'amministrazione di Donald Trump sull'immigrazione clandestina(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 16:55:00 GMT)

Aquarius. Madrid accusa Matteo Salvini : “violazione dei trattati sui Diritti umani” : Bufera sul vice premier italiano. Contro il Ministro dell’Interno si scagliano sia le forze di sinistra sia le organizzazioni sociali.

Migranti : avvocati Diritti umani - Nuova destra al governo ripropone blocchi navali' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "È fatto notorio come i Migranti che fuggono dalla Libia siano sottoposti a tortura e violenza di ogni genere. Il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite del 12 febbraio 2018 offre una visione degli sviluppi in tema di situazione umanitaria e rispetto dei

Aquarius - Magi (+Europa) : “Il governo sta violando i Diritti umani - Salvini non può chiudere i porti” : Fanpage.it ha raggiunto telefonicamente l'onorevole Riccardo Magi di +Europa per parlare del caso Aquarius e del braccio di ferro scatenato da Matteo Salvini contro Malta e fare un po' di chiarezza rispetto alle normative internazionali violate dal governo italiano disponendo la chiusura dei porti.Continua a leggere

Caso Aquarius - perché il governo italiano e Salvini stanno calpestando i Diritti umani : Il Caso diplomatico dlela nave Aquarius è ancora in cerca di soluzione. I migranti si trovano ancora in mare, in attesa di un 'porto sicuro'. L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione sostiene che il divieto di attraccare potrebbe essere in contrasto la Convezione europea dei diritti umani, e sta valutando un ricorso d'urgenza alla Corte di Strasburgo.Continua a leggere

La sinistra vuole i clandestini. Il Pd : "Salvini lede i Diritti umani" : Dopo la decisione di Matteo Salvini di chiudere i porti alle Ong cariche di migranti, il Pd e la sinistra vanno subito all'attacco contro il neo-ministro dell'Internio.Ad affondare il colpo è Gianni Pittella. "Il rifiuto di accogliere persone che fuggono da guerre, violenza, povertà e miseria é un atto vergognoso contro la dignità umana - attacca il senatore del Pd - La soluzione non sta nella chiusura dei porti italiani, ma pretendere da tutti ...

Parla Soumahoro - il sindacalista che i social vogliono leader della sinistra : ‘Uomo ridotto alla miseria? Diritti umani violati’ : Aboubakar Soumahoro è un dirigente italo-ivoriano sindacale della USB 38 anni, laureato in sociologia, è balzato agli onori delle cronache per il suo commovente e appassionato discorso in memoria dell’amico Soumayla Sacko, il giovane maliano, anch’egli sindacalista, barbaramente ucciso in Calabria nei giorni scorsi con un colpo di fucile alla testa. Ospite di Diego Bianchi nella trasmissione Propaganda Live, su La7, le parole di ...

Uomo transgender partorisce un bimbo - ma la legge vuole registrarlo come «mamma» : «Violati i miei Diritti umani» : Trans viene rifiutato dal ragazzo che gli piace, diventa donna e tra i due scoppia l'amore Trans riesce ad allattare grazie a terapia ormonale: è il primo caso al mondo L'Uomo vuole essere ...