Diritti | al nuotatore disabile Cimmino il premio “No barriere” dell’Associazione Luca

(Di martedì 19 giugno 2018) Impegnato da anni nel progetto ”A nuoto nei mari del globo: per un mondo senza barriere”, Salvatoredi Torre Annunziata (Napoli), è stato scelto dall’AssociazioneCoscioni come simbolo 2018 delle battaglie per le libertà civili. A lui è stato attribuito il”No barriere” durante il memorial Coscioni svoltosi ad Orvieto (Terni). ”è il caparbio simbolo della battaglia alle difficoltà che affrontano ogni giorno le persone portatrici di handicap, alle assurde prese con barriere architettoniche, sociali e culturali. La sua grinta è la risposta a ogni discriminazione, affinché tutti possano beneficiare di parie opportunità”, ha detto il segretario dell’associazioneCoscioni, Filomena Gallo. ”Sono molto onorato del riconoscimento dedicato a una grande persona comeCoscioni ...