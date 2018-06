Dimmi come dormi e ti dirò che animale sei

Vittorio Feltri - la replica ad Antonio Socci : ' Dimmi come questo governo può fare ciò che ha promesso' : Caro Antonio , Libero pensa, sperando di sbagliare, che l'alleanza grillini-leghisti non possa dare buoni frutti. Ti segnalo: per l'intera, lunga, campagna elettorale i due partiti si sono scannati. L'...

Nutrizione neonatale : Dimmi come mangi da piccolo e ti dirò se sarai in salute da grande : dimmi come mangi da piccolo e ti dirò se sarai in salute da grande. Sempre più evidenze scientifiche stanno infatti dimostrando come la Nutrizione, soprattutto in epoca neonatale, possa influenzare nei bambini lo sviluppo neuro-psicomotorio e del sistema immunitario, in particolare attraverso il microbioma intestinale che è in grado di modulare l’espressione genica. Su questi temi, da ieri a Sabaudia, si confrontano oltre 100 giovani pediatri in ...