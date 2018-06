Dijana | «Caro Salvini | le racconto chi sono i rom»

vanityfair

(Di martedì 19 giugno 2018) «Quando la pezza è peggio del buco». Dopo avere annunciato un censimento sui rom in Italia, «una ricognizione per vedere chi, come e quanti», il ministro dell’Interno Matteo, attaccato dall’opposizione, ma anche da parti della minoranza e da associazioni, ha deciso di spiegare meglio che cosa intendesse dire. «Intendiamo tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la scuola regolarmente perché si preferisce introdurli alla delinquenza». Un’affermazione che ha indispettitoPavlović, attrice, mediatrice culturale e attivista per i diritti umani, di origine rom. «Quelle parole mi hanno fatto pensare alla psicologa tedesca Eva Justin, collaboratrice di Robert Ritter, il teorico della razza che, nel regime nazista, diresse il Centro di ricerca per l’Igiene e la Razza. Anche lei si preoccupava per i nostri bambini. Ne tolse 39 dalle ...