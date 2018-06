Diaco M5S | Martina chieda dimissioni Zingaretti

romadailynews

(Di martedì 19 giugno 2018) Roma – Daniele, consigliere capitolino del M5S, ha rilasciato su Facebook alcune dichiarazioni. “Il segretario del PDsi sveglia da un lungo letargo e chiede ledella Sindaca Raggi dimenticando che il PD ha governato il Paese e la Capitale per lunghi anni portandoli entrambi allo sfacelo”.“Forse dovrebbe chiedere ledel Presidenteper il suo immobilismo nei confronti dei cittadini. Ricordiamo che la Regione Lazio, per cinque anni, e’ stata governata senza alcun risultato concreto”. “Il piano rifiuti e’ fermo al 2012 e per questo motivo rischia il commissariamento e a farne le spese sono sempre i cittadini. Non accettiamo consigli da chi non e’ nemmeno in grado di governare il proprio partito”. L'articolo(M5S):...