Diabete | ecco come le diete vegetariane aiutano a migliorare la salute

Diabete : ecco in che ordine bisogna mangiare gli alimenti per ridurre il picco di glicemia : Le persone con Diabete di tipo 2 dovrebbero mangiare i carboidrati per ultimi durante un pasto, in quanto questo dimezza il picco glicemico successivo. Lo afferma uno studio pubblicato dalla rivista Bmj Diabetes Research and Care, in cui sono stati testati diversi ordini di assunzione degli alimenti. I ricercatori della Weill Cornell university hanno osservato sedici pazienti con Diabete di tipo 2, chiedendo loro di consumare lo stesso pasto, ...

Ecco come fumo e Diabete possono danneggiare il cervello : La demenza è un problema che colpisce decine di milioni di persone nel mondo. Un focus della ricerca è stato l’ippocampo, una struttura cerebrale importante sia per la memoria a breve termine che per quella a lungo termine. L’Alzheimer, il tipo di demenza più comune, per esempio, è associata all’atrofia dell’ippocampo. I ricercatori hanno ipotizzato che accumuli anormali di calcio (calcificazioni) nell’ippocampo potrebbero essere collegati a ...

Diabete - attenzione alle misure del girovita : ecco quali valori non bisogna superare : L’accumulo di grasso, soprattutto a livello del giro vita provoca un’infiammazione cronica di basso grado che, pur se invisibile ad occhio nudo, attiva una serie di processi che conducono al Diabete, alle malattie cardiovascolari, al tumore. In particolare risultano pericolosi valori del girovita di oltre 94-95 cm nell’uomo, oltre 80-82 cm nella donna. Lo hanno ribadito gli esperti che si sono riuniti oggi a Torino in occasione ...

Diabete : ecco qual è la dieta che fa aumentare il rischio di un rapido innalzamento della glicemia : Il digiuno intermittente, cioè il regime alimentare che prevede un giorno di digiuno ogni due per perdere peso, può influire sul funzionamento dell’insulina e aumentare il rischio di Diabete. A questo conclusione è giunto uno studio presentato a Barcellona al Congresso dell’European Society of Endocrinology (Ece 2018) da ricercatori dell’università di San Paolo del Brasile. Nel corso della ricerca sono stati analizzati gli ...

Ecco come i grassi 'cattivi' possono provocare Diabete : Sul fronte dell'obesità/sovrappeso, gli ultimi censimenti parlano di 2,2 miliardi di persone nel mondo con tanti chili di troppo. Ma a destare preoccupazione sono soprattutto le nuove generazioni. Un ...

Diabete : ecco la regione d'Italia in cui ci sono più morti : Tra i tanti studi internazionali di rilevante importanza, ce n'è uno che ha mostrato i dati relativi ai decessi delle persone affette dal Diabete. Nello specifico, è stato studiato che è in Sicilia si muore di più rispetto alle altre regioni d'Italia. Ma c'è di più: la vera preoccupazione non è il numero in sé dei decessi ma è il fatto che la maggioranza di coloro che hanno il Diabete non sanno di esserne affetti e dunque non sono stati inseriti ...

Nuove prospettive per combattere il Diabete : ecco il gustoso condimento che abbassa la glicemia : Eat well, stay well. Questo il manifesto della dieta mediterranea, il modello nutrizionale che ha ricevuto l’onorificenza di “patrimonio orale e immateriale dell’umanità” per le ricadute positive che ha sulla salute. A oggi sempre più studi vanno nella direzione di verificare come alcune componenti alimentari siano in grado di prevenire determinate patologie e aumentare la qualità e la durata della vita. In un precedente studio il ...

Obesità e Diabete : ecco perché anche i dolcificanti a zero calorie possono provocare queste condizioni : La maggior consapevolezza delle conseguenze sulla salute del consumo eccessivo di zucchero ha alimentato un aumento vertiginoso del consumo di dolcificanti artificiali a zero calorie negli ultimi anni. I dolcificanti artificiali sono uno degli additivi alimentari più comuni in tutto il mondo, spesso consumati in bevande dietetiche o a zero calorie e altri prodotti. Un nuovo studio, tuttavia, suggerisce che tali sostituzioni possono provocare ...

Diabete - ecco le più importanti regole da seguire in estate : Con l’avvicinarsi della stagione estiva, chi soffre di Diabete deve tener presenti alcuni accorgimenti indispensabili per evitare rischi inutili e preoccupazioni: non si tratta solo di tenere l’insulina al riparo dai raggi del sole, ma anche di proteggere i dispositivi che si utilizzano per la misurazione della glicemia. Con il proprio medico di base, poi, si può valutare se sia consigliabile modificare le dosi dei medicinali che si ...

Caffè - ma quale cancro : ecco quanto ne devi bere per dribblare Diabete e Alzheimer : Nel 2016 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha eliminato il Caffè dalla lista degli alimenti cancerogeni e da allora una serie di studi e ricerche hanno evidenziato tutti i vantaggi di questi miracolosi chicchi. Il loro potere non risiede solo nella capacità di darci nuova carica e renderci più

Diabete tipo 2 : ecco i consigli d’oro per evitare o ritardare l’insorgenza della patologia : Sana alimentazione e regolare attività fisica sono le due leve fondamentali per la prevenzione del Diabete tipo 2: può sembrare banale, eppure ancora oggi vale la pena ribadirlo, come dimostra la recente campagna di comunicazione del Ministero della Salute. Proprio con l’obiettivo di dare seguito ai messaggi della campagna, l’Associazione Medici Diabetologi, che ne è cofirmataria, pubblicherà sul suo profilo Twitter una serie di consigli pratici ...