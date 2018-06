: Rom, Di Maio: “Il censimento da fare è quello sui raccomandati della pubblica amministrazione. Controlli anche in R… - fattoquotidiano : Rom, Di Maio: “Il censimento da fare è quello sui raccomandati della pubblica amministrazione. Controlli anche in R… - DavidSassoli : A proposito di censimento razziale, il lungimirante intervento della sen Liliana Segre al Senato per la fiducia al… - ilfoglio_it : Il drammatico #censimento della demagogia populista. Rider, ong, rom. Le urla come spia di una discontinuità diffic… -

"Ci sono altri censimenti politici da fare, innanzitutto suinelle aziende dello Stato. Anche alla Rai, ad esempio". Così il ministro del Lavoro, Di, a "Porta a porta". "Sull'immigrazione siamo compattissimi, con qualche sano 'no' ai tavoli Ue otterremo tanti 'sì'",dice. Sui temi di competenza:"Stiamo lavorando a una modifica del Jobs act per ridurre i contratti a termine", "Penso a fondo alimentato con tagli a vitalizi e pensioni d'oro da destinare alle minime","Reddito cittadinanza? Spero in L.Bilancio".(Di martedì 19 giugno 2018)