Di Maio | Censiremo i raccomandati nelle aziende di Stato | anche quelli della

(Di martedì 19 giugno 2018) Luigi Di, vicepresidente del Consiglio, dichiara guerra ai “” presenti nella pubblica amministrazione ediin Rai. Il leader del Movimento 5 Stelle, ospite questa sera di Porta a Porta, rilancia quello che èin questi anni uno dei cavalli di battaglia del suo partito. Insomma, non ci saranno solo i censimenti dei rom annunciati dall’altro vicepremier, Matteo Salvini: "Ci sono altri censimenti da fare. - annuncia Di- Per esempio c'è il censimento di tutti iche ci sono nella pubblica amministrazione edi. Dobbiamo cominciare a controllare,in Rai, e ristabilire il principiomeritocrazia".Il prossimo 30 giugno scadrà il CdaRai, ma il leader pentastellato ci tiene a sottolineare che questa sorta di “anagrafe dei” non deve rappresentare una minaccia: "Nessuna azione ...