Di Maio | censimento su raccomandati pubblica amministrazione Controlli

Luigi Di Maio : "Il censimento da fare è quello sui raccomandati in Rai" : "Ci sono altri censimenti politici da fare: il primo è quello dei raccomandati della Pa e tra questi anche quelli che ci sono in questa azienda, la Rai". Lo ha detto il vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio a Porta a Porta dove aggiunge: "Nessuna azione intimidatoria però se c'e governo del cambiamento dobbiamo ristabilire un po' di meritocrazia".L'affermazione di Di Maio non passa inosservata e provoca polemiche da parte del pd. ...

Rom - Di Maio : “Il censimento da fare è quello sui raccomandati della pubblica amministrazione. Controlli anche in Rai” : Non censire i rom ma i raccomandati della pubblica amministrazione. anche quelli in Rai. È in questo modo che Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini. E lo fa nello studio di Porta a Porta. “Ci sono altri censimenti politici da fare: il primo è quello dei raccomandati della Pa e tra questi anche quelli che ci sono in questa azienda, la Rai”, ha detto il vicepremier a Bruno Vespa. Aggiungendo: “Nessuna azione intimidatoria però ...

Censimento rom - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini : “Schedatura è incostituzionale” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini sulla questione del Censimento rom: "Qui nessuno ha in mente di fare schedature o censimenti su base etnica, che sarebbero peraltro incostituzionali. Ben vengano iniziative mirate a verificare l'accesso dei bambini ai servizi scolastici", afferma Conte.Continua a leggere

Di Maio : «Il primo censimento? Quello dei raccomandati Pa. E anche in Rai» E sui migranti : «Compatti con la Lega» : Il leader dei Cinque Stelle: «Se c’e un governo del cambiamento dobbiamo ristabilire un po’ di meritocrazia. Sui migranti siamo compattissimi con la Lega»

Censimento rom - Salvini : non mollo. Stop da Di Maio e Conte | : Bruxelles ribadisce: illegale espellere cittadini comunitari in base all'etnia. Il ministro: "Prima gli italiani e la loro sicurezza. Ho parlato con Conte, mi basta sapere chi c'è in quei campi". Su ...

Censimento rom - Di Maio stoppa Salvini che rilancia : 'Non mollo e vado dritto' : Il ministro dell'Interno insiste e agita sempre più la maggioranza, con il premier Conte e il suo vice dell'M5s che prendono le distanze. Il Commissario europeo Moscovici ricorda: 'Rispettare regole ...