Destiny 2 | Cayde-6 morirà davvero nel prossimo DLC

(Di martedì 19 giugno 2018) Bungie ha in serbo brutte notizie per fan che pensavano che la morte di-6 non fosse reale nel trailer de I Rinnegati,DLC per2 in uscita a settembre.Come riporta IGN, il Principal Producer di Bungie Scott Taylor ha spiegato che ci sono dei motivi dietro a questa scelta:"Volevamo mettere in chiaro i temi del DLC e dimostrare la nostra serietà al riguardo. Desideriamo anche che le persone elaborino l'accaduto. Si giocherà una missione insieme a lui e non saprete come o quando accadrà; l'esperienza sarebbe cambiata molto, dal punto di vista emotivo, se l'evento fosse accaduto all'improvviso, senza che ne foste al corrente. In realtà è un po' più interessante se si ha il tempo di sedersi e riflettere."Read more…