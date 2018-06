Delitto Rosboch | assolta madre di Defilippi | “Non aiutò il figlio a uccidere l’insegnante”

Delitto Rosboch - Defilippi vuole diplomarsi dal carcere in servizi socio-sanitari : Il 24enne, che sta scontando una condanna a trent'anni per l'omicidio di Gloria Rosboch, sua ex insegnante di francese, in carcere ha già seguito le lezioni e ora vorrebbe poter completare il percorso di studi delle superiori sostenendo gli esami di maturità per poi potersi iscrivere all'universit?.Continua a leggere

Delitto Rosboch : pm chiede 16 anni per Caterina Abbattista - mamma di Gabriele Defilippi : Il pm Giuseppe Ferrando, al termine di tre ore di requisitoria, ha chiesto la condanna a 16 anni per Caterina Abbattista, la madre di Gabriele Defilippi, il giovane già condannato a 30 anni per l'omicidio dell'insegnante Gloria Rosboch. La donna è a processo a Ivrea per concorso in omicidio e truffa.

