Via libera dell'Aula delalladiLega-M5S che impegna il governo a disinnescare le clausole di salvaguardia con l'aumento dell'Iva e delle accise, che l' anno prossimo valgono 12,4 miliardi, e a rivedere "in tempi brevi" i saldi di bilancio del triennio 2019-2021, puntando su una maggiore flessibilità sui conti. I voti a favore sono stati 166, i contrari 127e sei gli astenuti. In precedenza anche il via libera della Camera.(Di martedì 19 giugno 2018)