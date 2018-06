Def Tria | serve profonda riforma eurozona | gravi inadeguatezze

Def - Tria : “Continuiamo a ridurre il debito e rispettare impegni. È condizione per rivendicare spazio per gli investimenti” : Da un lato la maggioranza che nella sua risoluzione impegna il governo a “realizzare nel tempo un cambio radicale del paradigma economico”, assumere tutte le iniziative “per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti l’aumento dell’aliquota Iva e delle accise su benzina e gasolio” e “riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i ...

Def - maggioranza : “Svolta nel paradigma economico - superare il fiscal compact”. Tria : “Continuiamo a ridurre il debito” : Da un lato la maggioranza che impegna il governo a “realizzare nel tempo un cambio radicale del paradigma economico”, assumere tutte le iniziative “per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti l’aumento dell’aliquota Iva e delle accise su benzina e gasolio” e “riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio del ...

Def - Tria : 'Consolidare bilancio e non mettere a rischio calo debito' : Reddito cittadinanza centrale, no all'assistenzialismo - Nella strategia di politica economica del governo "il reddito di cittadinanza, volto a contrastare le sacche di povertà presenti in Italia ...

Def - Tria : non mettere a repentaglio calo debito : Roma, 19 giu. , askanews, Il quadro macroeconomico del Def indica che il debito 'inizierebbe un percorso discendente, un'evoluzione che è bene non mettere a repentaglio' perché 'una dinamica ...

Def - la maggioranza chiede stop aumenti Iva e più flessibilità. Tria : "Prevenire aggravio conti" : MILANO - La maggioranza mette nero su bianco i desiderata di Lega e M5s per quanto riguarda il Documento di economia e finanza, che sta concludendo il suo iter parlamentare. Nella risoluzione sul Def portata in Aula dal relatore M5s, Federico d'Incà, si impegna infatti il governo 'ad assumere tutte le ...

Def - primo test per Tria. Chiede a Bruxelles rinvio del pareggio e più Deficit : Lo snodo è cruciale per capire la direzione della politica economica del governo Conte e del suo ministro dell'Economia Giovanni Tria che giovedì e venerdì parteciperà al suo primo Ecofin portando ...

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia allo scoperto : Deficit - euro e grandi opere - schiaffi a Lega e M5s : Ridurre il debito pubblico , niente deficit , no all' uscita dall'euro e sì alle grandi opere . Il ministro dell'Economia Giovanni Tria parla per la prima volta, intervistato dal Corriere della Sera , e il suo profilo da tecnico sembra cozzare nettamente con le promesse e i toni , elettorali, di chi sostiene il ...

Il ministro dell’Economia Tria : economia italiana forte - ora meno Deficit - più investimenti : Il ministro dell’economia : «La posizione del governo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non i risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

Su il Pil con grandi opere e scuola "Investire in Deficit si può" La Trianomics con la sponda Ue : Secondo Giovanni Tria gli investimenti pubblici in infrastrutture possono rilanciare la crescita, a determinate condizioni. In un paper accademico scritto con l’economista Pasquale Lucio Scandizzo il neoministro per l’Economia e finanze spiega: un programma vasto, finanziato a livello europeo e “condizionato” al rispetto di solidi comportamenti fiscali volti a perseguire la riduzione del debito. Prima ancora di andare a ...

Tria : investimenti pubblici in Deficit : Lo scrive il ministro dell'Economia Tria,in uno studio firmato con Scandizzo su "Formiche.net" I due studiosi sottolineano "l'effetto positivo" degli investimenti pubblici, particolarmente "nelle ...